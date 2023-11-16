Kıvanç Tatlıtuğ'un baldızı güzelliğiyle büyüledi: Bu ailede güzellik genetik!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in kardeşi güzelliği ile adeta büyüledi. Benzerlikleri ise konuşuldu. Merak edilen detaylar haberimizde.

BAŞAK DİZER'İN KARDEŞİ DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in kız kardeşi güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Benzerlikleri ise oldukça konuşuldu.

Ekranların sevilen ismi Aile dizisinin başrolü Aslan Soykan rolünü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ büyük ilgiyle izlenmektedir. Eşi Başak Dizer'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekmektedir. Kız kardeşiyle gündemde yerini aldı. Kardeşi Buket'in ablasıyla benzerliği dikkat çekti.

Kardeşi Buket Dizer'in güzelliği herkesi etkiledi. Birlikte yer alan fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünü bitirerek Milano'da Istituto Moda di Burgo'da eğitimine devam etti. LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümlerinden sertifika almaya hak kazandı. Bilindik bir çok markanın baş tasarım asistanı ve tasarımcısı olarak yer aldı. Aşk-ı Memnur dizisi stylingi yaparak ismini duyurmuştur.