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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su için flaş karar! İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Settar Tanrıöğen'e dizide ne olacak? Kızılcık Şerbeti Abdullah nerede? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 12:30
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su için flaş karar! İzleyiciler neye uğradığını şaşıracak

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin hayranları, geçtiğimiz haftalarda dizinin sevilen karakterlerinden Abdullah'ı canlandıran Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyiş içindeydi. Tanrıöğen, beyin kanaması geçirerek acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ancak son gelişmelere göre, oyuncunun sağlık durumu olumlu bir seyir izliyor.

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosundaki Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirme nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yapılan tedavi sonrasında Tanrıöğen'in sağlık durumu önemli bir düzelme kaydetmiş ve yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Sevenleri ve izleyicileri, usta oyuncunun sağlığıyla ilgili bu olumlu haberle rahat bir nefes almıştır.

settar tanrıöğen

Diziye damga vuran karakterlerden biri olan Abdullah'ın akıbeti de merak konusu olmuştu. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre, Abdullah karakteri, dizinin hikaye gelişimi gereği Covid-19'a yakalanacak ve evde karantinaya alınacaktır. Settar Tanrıöğen'in bu zorlu süreçte sergilediği güçlü duruş, hem meslektaşları hem de hayranları tarafından takdirle karşılanmıştır.

Kızılcık Şerbeti dizisinin izleyicileri, Settar Tanrıöğen'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve Abdullah karakterinin başından geçen zorlu süreci atlatmasını dört gözle bekliyor. Oyuncunun başarılı performansı ve dizideki etkileyici rolü, dizi severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

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