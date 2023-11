Liseden Sonra Birçok İşte Çalışan İREM Helvacıoğlu, “Empati” Programında Samimi İtiraflarda Bulundu

İREM Helvacıoğlu, “Empati” Programında Hayatını Anlattı

İREM Helvacıoğlu, ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’de sunduğu “Empati” adlı programın son bölümüne katıldı. Oyuncu, programda hem kariyeri hem de özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Liseden Sonra Birçok İşte Çalıştı

Helvacıoğlu, liseyi bitirdikten sonra hayatını kazanmak için birçok farklı işte çalıştığını söyledi: “Bir kafede garson olarak çalıştım. Sonra bir mağazada tezgahtarlık ve kasiyerlik yaptım. Bunları deneyim olarak görüyorum. Benim büyüdüğüm yer, çok korunaklı bir yerdi. Kendi konfor alanımın dışına çıkmak istedim. İnsanlarla iletişim kurmayı, nasıl davranacağımı öğrendim. Hayata atılmak, mücadele etmek istedim. Konservatuvar sınavlarına hazırlanmak için kafedeki işimi bıraktım.” Oyuncu, konservatuvar sınavlarını kazanmak için çok çalıştığını ve başarılı olduğunu da ekledi.

''Nefes Karakterini Psikolojik Destek Alarak Oynadım''

Ünlü oyuncu, Nefes karakteri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: Karakterin zorluğu nedeniyle kendim ile çok bağdaştırmak istemedim. Benzer durumları yaşayan kadınlardan çok mesaj aldım bu nedenle oynadığım rol daha ağır ve zor gelmeye başladı. Karakterimin yaşadığı zorlukları psikolojik destek alarak oynadım.

Kadınların Güçlü Olma Baskısı

Helvacıoğlu, kadınların toplumda karşılaştıkları zorluklara da değindi: “Bu sadece bizim ülkemizin değil, dünyanın sorunu. Kadın, her zaman güçlü olmak zorunda. Kadın, her zaman her şeye göğüs germek zorunda. Kadınların acı çektikleri hikâyeler ise hiç bitmiyor.” Oyuncu, kadınların kendilerini ifade etmeleri ve haklarını savunmaları gerektiğini de vurguladı.