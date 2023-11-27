MasterChef All Star'ın favori ismi bu kez potadan çıkamadı

MasterChef All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Bir hafta süren tempolu rekabetin ardından yarışmaya bir yarışmacı veda etti. Eleme gecesinde Dilara, Alican, Batuhan, Barbaros, Hasan ve Esra'nın potaya girmesiyle de ilginç anlar gözlemlendi.

Tv 8'in beğenilen yarışma programı MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam etmektedir. Her hafta pazar akşamı eleme gecesi yaşanmaktadır. Yarışmacılar son 11'e kalabilmek için mücadelerine devam ediyor.





ZORLU MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Her bölümüyle mükemmel reytingler kazanan MasterChef All Star, heyecan dolu bir bölümle yeniden ekranlarda. İlk kez 6 kişiyle oynanan eleme oyununun ilk etabında botarga ve koyun kulağından yaratıcı tabak yapıldı.

İkinci etaba Esra, Batuhan, Alican ve Dilara kaldı. Danilo şefin 'Linguistica' adlı tabağını yapmaya çalıştılar.





ELENEN KİŞİ BELLİ OLDU!

Gece sonunda başarısız tabağı yapan Alican Sabunsoy oldu. Alican bu hafta MasterChef All Star'a veda eden isim oldu.

Somer Şef'in Alican'a yaptığı açıklamasında: Herkesten farklı bir mücadelen var. Ve sen hastalığınla savaşıyorsun. Stresten kaçınmak için gereğinden fazla mücadele ediyorsun. Bu da senin hırsını gösterir; Bu cümle yarışmacı hakkında dikkat çeken bir detaydı.

MasterChef Alican'a sosyal medyadan destek geldi. Alican'ın elendiğini gören birçok kullanıcı, 'Senin için programı izliyorduk' dedi.





HASTALIĞI GÜNDEM OLDU

İlk kez 2019 sezonunda yarışan ve Cemre Uyanık ile final oynayan Alican Sabunsoy, bu sezon rahatsızlandığını dile getirdi.

Herediter anjioödem hastası olan MasterChef Alican, strese bağlı rahatsızlığına rağmen yemek yapmayı sevdiği için mesleği bırakmadığını açıkladı.

Şef Danilo ile arası iyi olan Alican, veda konuşmasında herkesi duygulandırdı. Şeflerin gözyaşlarını tutamadığı gecede, program izleyicileri de yarışmacıya desteklerini gösterdi.