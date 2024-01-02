MasterChef'te şoke eden iki ayrılık birden! Finale ramak kala apar topar tezgahları boşalttılar

MasterChef yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Büyük final heyecanının tam ortasında yarışmacılar sunumlarını hazırladı. Peki 3. ceket kimin olacak? İşte ceketi kazanan isim...

MasterChef'te şoke eden iki ayrılık birden! Finale ramak kala apar topar tezgahları boşalttılar
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MasterChef All Star'da soluksuz bir final yolculuğuna doğru ilerliyoruz! Bu akşam, yarışmacılar özenle hazırladıkları sunumlarla büyük final heyecanını doruklara çıkardı. Siyah pirinç, ançuez ve greyfurt ile hazırlanan yaratıcı tabaklar ilk turda şeflerden aldıkları puanlarla değerlendirildi. İlk turu 24 puanla lider tamamlayan isim Eren oldu.

İkinci turda Hasan, 23 puan alarak toplamda 41 puana ulaştı. Kıvanç ise göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek 25 puan alarak 44,5 puana ulaştı. Bu büyük başarıyla cekete veda eden isim Hasan oldu. Sergen ise 22,5 puanla 43 puanda kalarak günü cekete veda eden diğer yarışmacı oldu.

masterchef

Final turunda Esra, 31 puan alarak toplamda 53 puana ulaştı. Bu olağanüstü başarıyla Kıvanç'ı geride bırakan Esra, 3. şef ceketinin sahibi oldu. Esra'nın üç günde ulaşılan en yüksek puanla elde ettiği bu zafer daha da anlam kazandı.

Esra'nın zaferiyle MasterChef All Star'da ilk finalist Tahsin'in ardından ikinci finalist de belli oldu. Esra, kazandığı 3. şef ceketiyle duygusal anlar yaşayarak annesine verdiği sözü tutacak ve Balıkesir'e gitmek için sabırsızlanıyor. Heyecan dolu final, bekleyenleri 27 Aralık Çarşamba akşamı ekrana başına kilitleyecek!

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