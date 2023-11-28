Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya yeniden aşk mı yaşıyor? Tarabya’da yakalanan ikiliden ilginç tepki!

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Alisa Nasya ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Erbil ve Nasya, Tarabya’da bir balıkçıda gazetecilere yakalandı. Erbil, "Magazin geldi. Kaçma!" diyerek espri yaptı.

Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya yeniden aşk mı yaşıyor? Tarabya’da yakalanan ikiliden ilginç tepki!
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Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisiyle yeniden aşk mı? ‘Magazin geldi, kaçma’

Şov dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı almıştı. Ceylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Erbil ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Erbil ise “Uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum” diyerek ayrılığını ima etmişti.

Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya yeniden aşk mı yaşıyor? Tarabya’da yakalanan ikiliden ilginç tepki!

Gülseren Ceylan: Ciddi ilişki yaşanacak insan değilmiş

Ceylan, Erbil’in kendisinden ev ve araba istediği iddialarını yalanlamış, “Hiçbir şey istemedim. Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim” demişti. Erbil’in ayrıldıktan sonra gizemli bir kadınla görüntülenmesine de tepki göstermiş, "Evet ‘o benim arkadaşım, iş yerinden’ dedi. Klasik Mehmet Ali Erbil işte!" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya yeniden aşk mı yaşıyor? Tarabya’da yakalanan ikiliden ilginç tepki!

Mehmet Ali Erbil: Magazin geldi, kaçma!

Gülseren Ceylan’dan ayrıldıktan bir ay sonra Mehmet Ali Erbil, önceki gece Tarabya’da bir balıkçıda eski sevgilisi Alisa Nasya ile görüntülendi. Kendisinden 40 yaş küçük Nasya ile mekandan çıkan Erbil, gazetecileri fark edince el sallayarak selam verdi. Nasya ise panikleyerek Erbil’e ne yapacağını sordu. Erbil, "Magazin geldi. Kaçma!" diyerek espri yaptı. İkili daha sonra ayrı ayrı koltuklara oturarak bir araca bindi ve oradan uzaklaştı.

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