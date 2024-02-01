Mehmet Ali Erbil’in aşkı Gülseren Ceylan, magazin gündemine bomba gibi düştü

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın Aşkı Sosyal Medyayı Salladı

Magazin dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündemde. Bir süre önce ayrılan ancak kısa zamanda barışan çift, sosyal medyada da aşklarını ilan etti.

Mehmet Ali Erbil: “Tekrar Evlenmek İsterim”

66 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük Gülseren Ceylan, geçen aylarda yollarını ayırmıştı. Ceylan, ayrılık sonrası “Mehmet Ali ciddi bir ilişki için uygun bir insan değil. Ben de bunu anlayınca evi terk ettim. Mehmet Ali çok özgür ruhlu biri. Ben ise böyle değilim” açıklamasını yapmıştı.

“Dört ay boyunca birlikte olduk, aynı evi paylaştık. Bu yüzden tamamen kopmamız kolay olmadı” diyen Ceylan ile Erbil, 2024 yılının başında yeniden birleşmişti.

Aşkları hız kesmeyen ikiliden Mali, geçen haftalarda katıldığı bir programda evlilik planlarından bahsetmişti:

“Tekrar evlenmeyi ve baba olmayı çok isterim. Çocuk hayata yeniden başlamak gibidir, var olan çocuklarım da bunu sever. Ailemize yeni bir can, yeni bir mutluluk katar.”

Mehmet Ali Erbil: “Aşkım”

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, son olarak Instagram’da yaptıkları paylaşımla dikkat çekti. Erbil, 999 bin takipçili hesabının hikayeler kısmından sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Şovmen, fotoğrafın altına “Aşkım” yazarak sevgilisini etiketledi. Çiftin aşk dolu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.