Merkezefendi Kış Festivali'nde Eğlence ve Yapay Kar Sürüyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, kış aylarının soğuk günlerinde vatandaşları müzik ve eğlenceyle buluşturuyor.

Program ve Performanslar

Festival alanı, Merkezefendi Kültür Merkezi’nin yanında oluşturuldu. Etkinlikler yapay kar yağışı altında gerçekleşiyor; sahnede DJ Süleyman Ayaz ve darbuka gösterileriyle Ritmin Melekleri performans sergiledi. Bugün ise DJ Güray ile perküsyon sanatçısı Veli Aktepe sahne alacak. Ayrıca İki gün boyunca "90’s Nowadays" grubu festivale renk katacak.

Etkinlikler her yaştan vatandaşa hitap ediyor; DJ’ler ve canlı performanslarla ziyaretçilere müzik dolu akşamlar ve yapay kar eşliğinde keyifli anlar sunuluyor.

Festival Alanı ve İmkanlar

Merkezefendi Belediye Kış Festivali alanında Buz Pateni Pisti, sokak lezzetleri, yiyecek-içecek kioskları, lunapark ve alışveriş stantları bulunuyor. Her yaştan ziyaretçi için tasarlanmış bu alan, kaliteli ve eğlenceli bir etkinlik deneyimi vadediyor.

