Müstehcen pozlara ters kelepçeli gözaltı!

Son dakika haberlerine göre, ünlü sosyal ağ fenomenlerinden Gizem Bağdaçiçek, sosyal ağlarda paylaştığı bir görüntüyle ilgili şikayet üzerine Asayiş Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.





"GÖRÜNTÜLER BAŞINI YAKTI"

Geçtiğimiz gün, Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarında pornografik görüntülerinin yayılmasından dolayı polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Gizem Bağdaçiçek, emniyet müdürküğünde verdiği ifade sonrası başlatılan müstehcenlik soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.





“Bunu daha önce yapmıştım”

Gizem Bağdaçiçek'in daha önceden sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları incelenirken emniyette polise kendisini "önceden bu tür yayınlar yapıyordum, ama şimdi yapmıyorum" şeklinde savunduğu öğrenildi.