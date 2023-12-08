Müstehcen pozlara ters kelepçeli gözaltı!
Ünlü sosyal medya fenomenlerinden Gizem Bağdaçiçek, geçtiğimiz gün sosyal medya platformu Onlyfans'ta paylaştığı pornografik görüntülerinden dolayı "müstehcenlik" suçundan tutuklandı. Ünlü fenomen, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken kendisini "Eskiden bu tür gösteriler yapardım ama artık yapmıyorum" diyerek savunduğu öğrenildi.
Son dakika haberlerine göre, ünlü sosyal ağ fenomenlerinden Gizem Bağdaçiçek, sosyal ağlarda paylaştığı bir görüntüyle ilgili şikayet üzerine Asayiş Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
"GÖRÜNTÜLER BAŞINI YAKTI"
Geçtiğimiz gün, Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarında pornografik görüntülerinin yayılmasından dolayı polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Gizem Bağdaçiçek, emniyet müdürküğünde verdiği ifade sonrası başlatılan müstehcenlik soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.
“Bunu daha önce yapmıştım”
Gizem Bağdaçiçek'in daha önceden sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları incelenirken emniyette polise kendisini "önceden bu tür yayınlar yapıyordum, ama şimdi yapmıyorum" şeklinde savunduğu öğrenildi.