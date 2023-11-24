Nihal Candan'ın kocası ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce evlenmiş: Görenler inanamadı

Suç örgütüne üye olma suçundan cezaevine gönderilen fenomen isim Nihal Candan'ın herkesten sakladığı eşi ortaya çıktı. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu haberin detayları...

Nihal Candan'ın kocası ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce evlenmiş: Görenler inanamadı
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Bahar ve Nihal Candan kardeşler suç örgütüne üye olma, kurma, mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 28 Temmuz 2023 tarihinde kıyılan nikahla beraber Nihal Candan'ın Mehmet Faruk Çiçek ile evlendiği bilgisi kısa sürede yayıldı.

Nihal candan eşi

Candan, bu evliliği saklaması dikkatleri çekerken magazin gündemi bu haber ile çalkalandı. Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek, gözaltı sürecinde evde yer alırken yapılan işlemler sonrasında serbest bırakıldı. Fakat Çiçek, eşini bu zorlu süreçte yalnız bırakmasıyla odak noktası olurken sessizliğini bozması bekleniyor. 

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