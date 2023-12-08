Nursel Ergin boşandığı eski eşiyle sarmaş dolaş yakalandı

2017 yılında dünya evine girdiği Murat Akyer ile yollarını ayıran Nursel Ergin, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir paylaşımla duyurmuştu. Boşanmalarından kısa bir süre sonra ikili, Şevval Sam'ın konserinde samimi bir şekilde görüntülendi.

Nursel Ergin boşandığı eski eşiyle sarmaş dolaş yakalandı
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"Gelinim Mutfakta" adlı programın başarılı sunucusu Nursel Ergin ile 2017 yılında dünya evine girdiği eşi Murat Akyer ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Nursel Ergin ve Murat Akyer'in boşanmanın ardından gittikleri bir konserde sarmaş dolaş sarıldıkları görüldü.

Nursel Ergin boşandığı eski eşiyle sarmaş dolaş yakalandı

Snob Magazin'in haberinde ünlü şarkıcı Şevval Sam'ın konserine giden Nursel Ergin ve Murat Akyer, burada samimi görüntüler oluşturdu. Birbirlerine sarılarak şarkılara eşlik eden ikili "İki ay önce barıştık. Artık birbirimizi düşünmeye dayanamadık. Şu anda işler çok iyi gidiyor. Belki yenide evlenebiliriz" şeklinde açıklamalar yaptılar.

Nursel Ergin boşandığı eski eşiyle sarmaş dolaş yakalandı

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