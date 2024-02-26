Öz yeğeniyle skandalın ardından kaybolan Murat Başoğlu’nun son hali ortaya çıktı!

MURAT BAŞOĞLU'NUN SON HALİ ŞAŞIRTTI: UYGUNSUZ TEKNE GÖRÜNTÜLERİNİN ARDINDAN GÜNDEMDE!

Uzun süre magazin gündemini meşgul eden skandal görüntülerin başrolünde olan Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki teknede uygunsuz şekilde görüntülenmiş ve bu olay büyük tepki çekmişti.





Skandalın patlamasıyla birlikte 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü isim, gözlerden uzak bir hayat sürdürmeye karar verdi. Hiçbir projede yer almayarak medyadan uzak kalan Başoğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.







SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Son olarak Instagram hesabından şapkalı bir fotoğrafını paylaşan Murat Başoğlu, takipçilerini şaşırttı. Ünlü ismin son halinin nasıl olduğu merak konusu olurken, paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Skandalın yaşandığı dönemde "Karımı aldattım, pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm" ifadelerini kullanan Başoğlu, bu olayla adını sıkça duyuran isimler arasında yer almıştı.







