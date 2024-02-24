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Özge Özacar, dizideki tesettürlü rolüyle şaşırtıyor! İşte gerçek hayattaki tarzı…

Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti dizisinde tesettürlü Görkem’i oynuyor. Gerçek hayatta ise modern ve iddialı bir tarzı var. Sosyal medyada 742 bin takipçisi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 12:26
Özge Özacar, dizideki tesettürlü rolüyle şaşırtıyor! İşte gerçek hayattaki tarzı…

Kızılcık Şerbeti’nin yeni yıldızı Özge Özacar gerçek hayatında nasıl?

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti’ne son katılan isim Özge Özacar oldu. Oyuncu, dizide Görkem karakterini canlandırıyor. Özacar’ın dizideki tesettürlü görüntüsü ile gerçek hayattaki modern tarzı arasındaki fark dikkat çekiyor. 

Özge Özacar, dizideki tesettürlü rolüyle şaşırtıyor! İşte gerçek hayattaki tarzı…

Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından gelişen olayları konu alıyor. Görkem ise muhafazakar aile'nin seküler kızı ve Ömer'den (Barış Kılıç) sonra Ömer'in yeğeni, Fatih (Doğukan Güngör) ile beraber. Dün yayınlanan bölümde ise ikilinin nişan törenleri vardı. Ancak yeni bölüm frgamanından görüldüğü üzre, Görkem'in (Özge Özacar) ailesi bu birlikteliğe karşı çıkıyor. Dizi, her cuma akşamı Show TV’de izleyicilerle buluşuyor.

Özge Özacar, dizideki tesettürlü rolüyle şaşırtıyor! İşte gerçek hayattaki tarzı…

Özge Özacar sosyal medya'dan yaptığı iddialı paylaşımları ile gündemde!

Özge Özacar, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir oyuncu. Instagram hesabında 742 bin takipçisi var. Oyuncu, sık sık hayatından kesitler, setten fotoğraflar, günlük kıyafetleri ve güzellik tavsiyeleri paylaşıyor. Takipçileri, oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdırıyor. Oyuncu'nun sosyal medya'dan paylaştığı fotoğraflar bir hayli havalı!

Özge Özacar, dizideki tesettürlü rolüyle şaşırtıyor! İşte gerçek hayattaki tarzı…

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