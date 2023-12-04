Ruhsar'ın ezeli rakibi Menkıbe hanımın yıllar içindeki şaşırtan değişimi!

Usta oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Hangi oyuncu son haliyle dikkatleri çekti? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Ruhsar'ın ezeli rakibi Menkıbe hanımın yıllar içindeki şaşırtan değişimi!
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Türk Tiyatro ustalarından o isim Ruhsar dizisinden tanınmaktadır. Değişimi ile görenleri şaşırttı. Ruhsar'ın hangi oyuncusu görenleri şaşırttı? Tüm detaylar haberimizde.

USTA OYUNCUNUN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Türk Tiyatro usta ismi Göksel Kortay'ın son hali şaşırttı. Ruhsar dizisi ile akıllarda yer edinmişti.

Ruhsar dizisi Menkıbe Hanım rolüyle hafızalarda yer edinen Göksel Kortay'ın son hali şaşırttı. Birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Yıllar sonra ilk defa görüntülendi. Yaşlanmış haliyle gözlerden uzak sade, sakin bir hayat sürmektedir.menkıbe

Kanal D'de Ruhsar dizisi başrollerinde Cem Davran ve Handa Ataizi bulunmaktadır. Popüler diziler arasında yer almaktaydı.

Cem Davran'ın annesi olarak rol alan Menkıbe Hanım (Göksel Kortay) yıllar sonra ilk defa görüntülendi.

84 yaşında olan Türk Tiyatro oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı. 'Menkıbe'nin son haline bakın' diyerek emin olamadıklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

6 Nisan 1939, İstanbul doğumlu Göksel Kortay, Robert Koleji'nden mezun olmuştur. Burs kazanarak ABD'de eğitimine devam etmiştir. Boston Üniversitesi Tiyatro ve Televizyon bölümü aktörlük ve yönetmenlik dalında Master derecesi mezunu olmuştur. Profesyonel, yarı profesyonel birçok tiyatroda yönetmen ve oyuncu olarak rol almıştır. 30 üzerinde yabancı oyunu çevirmiş ve sahnelemiştir. 150'ye yakın tiyatroda rol almıştır. 1979 senesinde Kerem Yılmazer'le dünya evine girmiştir. Eşini 2003 senesinde terör saldırısında kaybetmiştir.

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