Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı: Hayranları yıkıldı

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yüz felcine de yol açabilen virütik bir hastalık olan ‘Ramsay Hunt’ sendromuna yakalandığını ve salı günü tedaviye başlayacağını duyurdu.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı: Hayranları yıkıldı
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Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sağlık sorunlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi. Altı aydır devam eden kulakta çınlama, yüzde uyuşukluk gibi sağlık sorunları yaşayan Yalçıntaş, bu rahatsızlıklar nedeniyle son iki aydır bir dizi doktor muayenesine tabi tutulduğunu ifade etti.

Şarkıcının paylaşımında, kendisine Ramsay Hunt sendromu teşhisi konulduğunu ve salı günü tedaviye başlayacağını belirtti. Ramsay Hunt sendromu, herpes adlı bir virüsün orta kulağı enfekte etmesi sonucu denge ve işitme siniri üzerinde tahribata yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Bu durumun etkileri arasında yüz felci de bulunabilir.

Yalçıntaş, yaşadığı semptomları detaylı bir şekilde paylaştı. Sağ kulağında sürekli çınlama ve karıncalanma hissi, yüzünün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağında kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetlerle başa çıkmaya çalıştığını ifade etti. 

Tedavi sürecinin damar yoluyla verilecek ilaçlar ile gerçekleştirileceğini belirten Yalçıntaş, sağlık durumuyla ilgili takipçilerine düzenli bilgilendirme yapma sözü verdi. Sanatçı, paylaşımının sonunda geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Hayranları ise ünlü şarkıcıya acil şifalar dileyerek destek mesajları gönderdi.

Şarkıcı ilyas yalçıntaş

Ramsay Hunt Sendromu nedir?

Ramsay Hunt sendromu, tıp literatüründe ‘Herpes Zoster Oticus’ olarak adlandırılır ve suçiçeği ile zona hastalıklarına sebep olan varicella zoster virüsünün kulak çevresinde, yüzde veya ağızda döküntü oluşturarak yüz felcine yol açan bir sağlık sorunudur.

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