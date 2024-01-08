Şarkıcı İntizar için bomba etkisi yaratan cinsel ilişki iddiası

İntizar'ın cinsel hayatıyla ilgili bomba gibi iddialar! Tüm detaylar haberimizde.

Şarkıcı İntizar için bomba etkisi yaratan cinsel ilişki iddiası
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Şarkıcı İntizar'ın cinsel hayatı ile ilgili inanılmaz iddialar ortaya çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İNTİZARLA İLGİLİ BOMBA İDDİALAR

Yaptığı haberlerle sık sık gündeme gelen Sisi lakaplı Seyhan Soylu İntizar'ın çok karakterli biri ve özel bir yaratık olduğunu söyledi. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın özel görüntüleri sosyal medyada ifşa edilmişti, güvenlik kamera sisteminin sorumlusunun sızdırdığı özel görüntülerle ilgili Sisi şu sözleri söyledi; 

intizarla ilgili şok iddialar

'İntizar kadın değil, hermafrodit. Çift cinsiyetli. Ben görmedim ama İntizar'la beraber olan insanlardan duyduğum normal bir erkek işlevi var. O çok karakterli bir insandır. Erkekten çok aha şefkatli zaten bana göre erkek o Edis ve Sefo'dan daha erkek.' 

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