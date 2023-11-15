Sazan Sarmalı skandalı! Bahar Candan ve Nihal Candan neden gözaltına alındı! İşte ŞOK gerçek

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan Kardeşler ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Sosyal medya fenomeni olarak hayatlarına devam eden Bahar Candan ve Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmışlardı Şu sıralar sosyal medyada en çok araştırılan konu Bahar Candan ve Nihal Candan'ın neden gözaltına alındığı konusu olurken, Bahar Candan ve Nihal Candan neden gözaltına alındı? Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir? Ne iş yapmaktalar? sorularının yanıtları da merak ediliyor. İşte Candan Kardeşler ile alakalı tüm detaylar sizlerle.

Stil yarışması ile ünlenen iki kardeş gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle de sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile zaman zaman çok yoruma maruz kalan kardeşlerden Nihal Candan 1995 yılı doğumlu, Bahar Candan ise 1998 yılı doğumludur.





NİHAL CANDAN BAHAR CANDAN TUTUKLANDI MI?

Dilan Polat olayının son zamanlarda patlak vermesi ile birlikte birçok ünlü hakkında suç örgütüne dahil olmak konusunda soruşturma başlatılmış bulunuyor. Nihal Candan ve Bahar Candan da suç örgütü üyesi olma iddiasıyla adları anılıyor. Sazan Sarmalı adı verilen bir yöntem ile birçok kişiyi dolandırdığı ve bir suç örgütünün üyesi olduğu konuşulmaktadır. Öte yandan sosyal medya üzerinden tanıştıkları zengin kişilere lüks mekanlarda yemek yedirip fatura ödetip sonra da şantaj yaparak para sızdırdıkları iddia ediliyor.

Nihal Candan ve Bahar Candan Kardeşler kendilerine iftira atıldığını savunurken iddiaları da reddetmiş bulunmaktalar. Suç örgütü ile bir bağlantısı olmadığını belirten kardeşler, sadece bazı kişilerle arkadaş olduklarını ancak bu bireylerden hiçbir şekilde para almadıklarını açıklamalarına eklemişlerdir. Kendilerine karşı yapılan bu suçlamaların iftira olduğunu açıklayan Nihal Candan ve Bahar Candan Kardeşler magazin gündemine çıkmak isteyen kişilerin iftirasına uğradıklarını da sözlerine eklemiştir.

Nihal Candan ve Bahar Candan bu iddialar sonrasında gözaltına alınmış ancak savcılık kararıyla serbest bırakılmıştır. Soruşturma ile alakalı delil toplama işlemleri devam etmektedir. Nihal Candan ve Bahar Candan Kardeşler magazin gündeminden düşmek bilmeyen isimlerdir.