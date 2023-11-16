Selin Ciğerci eski eşiyle kanlı bıçaklı oldu: İddialar onları da yaktı

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra arasında yaşanan gerginlik, sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine oturdu. İddiaya göre, Ciğerci eski eşine "Yaktın bizi" şeklinde sitemde bulunarak olayın fitilini ateşledi.

Dilan Polat ve Candan kardeşlerden sonra 600'e yakın fenomenin soruşturma altında olduğu iddialarının hâlâ sıcaklığını koruduğu bir dönemde, Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın adı yeni bir iddiayla anılmaya başlandı. Murat Ağırel'in çeşitli iddialarıyla gündeme gelen ikili, bu sefer 2. Sayfa'da yer alan bir haberle magazin dünyasını salladı.





Söz konusu iddiaya göre; Selin Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra'ya "Yaktın bizi, başımızı nasıl büyük belaya soktun" şeklinde sitemde bulundu. Gerginliğin nedeni henüz net olarak bilinmezken, Ciğerci'nin yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, "Markaları her şeye satıp Amerika'ya gidiyorum. Çok gerildim, ne yapacağımı bilemez durumdayım" dediği öğrenildi.

Bu yeni gelişme, fenomenin hayranları ve magazin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Olayın perde arkasındaki detaylar ve gerginliğin sebepleri ise henüz netlik kazanmış değil. Kamuoyu, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra arasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.