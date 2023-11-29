Soruşturmada Son Nefes: Eylül Öztürk'den Cevap Gecikmedi!

Eylül Öztürk, kara para aklama iddialarıyla ilgili soruşturmada adının geçtiğini belirterek, gazeteci Murat Ağırel’in paylaşımını yorumladı. Öztürk, “Demek ki sona yaklaşıyoruz” dedi. Öztürk ve diğer fenomenlere yurt dışı yasağı kondu.

Soruşturmada Son Nefes: Eylül Öztürk'den Cevap Gecikmedi!
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Eylül Öztürk’ten Murat Ağırel’e: Soruşturmada yer almak sevindirdi, bitişe yaklaşıyoruz

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, kara para aklama iddialarıyla ilgili soruşturmada adının geçtiğini belirterek, gazeteci Murat Ağırel’in paylaşımını yorumladı. Öztürk, “Demek ki sona yaklaşıyoruz” dedi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat’ın ardından fenomenlerin mercek altına alınmasıyla birlikte Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan da gündeme geldi. Çiftin 5 milyon dolarla ABD’ye giderek 11 tane ev satın aldıkları iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eylül Öztürk, Murat Ağırel’in kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak şunları söyledi:

“Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım.”

Soruşturmada Son Nefes: Eylül Öztürk'den Cevap Gecikmedi!

Soruşturmada Son Nefes: Eylül Öztürk'den Cevap Gecikmedi!

Soruşturmada Son Nefes: Eylül Öztürk'den Cevap Gecikmedi!


Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Alagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut gibi isimlere yurt dışı yasağı kondu.

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