Sosyal medya fenomeni Pqueen meme kanserine yakalandığını açıkladı

En sevilen yayıncılardan biri olan Pqueen meme kanserine yakalandığını açıkladı! Tüm detaylar haberimizde.

Sosyal medya fenomeni Pqueen meme kanserine yakalandığını açıkladı
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Yayıncı ve sosyal medya fenomeni Pelin Baynazoğlu sevenlerini üzen haberi paylaştı! Meme kanseri olduğunu açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PQUEEN MEME KANSERİNE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Twitch platformunda yaptığı yayınlarda neşeli halleriyle tanınan Pelin Baynazoğlu sosyal medya hesabında video paylaşarak meme kanserine yakalandığını duyurdu. İyileşme sürecinde olduğunu duyuran isim erken tanıya dikkat çekerek kadın takipçilerini de uyardı. Kasım ve Aralık ayı başlarının kendisi ve çevresi için çok zor geçtiğini belirten Pelin Baynazoğlu hem anne hem baba tarafında kanser geçmişi olduğunu, 

ünlü yayıncı pqueen meme kanserine yakalandığını duyurdu

memesinde bir kitle olduğunu anladıktan sonra doktora gittiğini ve meme kanseri teşhisi koyduklarını söyledi. Kanserin çok erken aşamada fark edildiğini söyleyen Baynazoğlu acil ameliyata alınıp kanserli kitlenin alındığını ve gerek duyulursa kemoterapi tedavisi de göreceğini söyledi. Meme kanserinin 0-1. evrede olduğunu belirten ünlü isim 30 yaşını geçen kadınların senede bir kere mutlaka kontrole gitmesi ve elle muayenenin de ne kadar önemli olduğunu vurguladı. 

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