Sosyal medya fenomeni terör örgütü üyeliğinden tutuklandı! Para savurduğu videolar gündem olmuştu
Fenomenler tek tek piyasadan siliniyor! O fenomen terör örgütü suçlamasıyla gözaltına alındı! Tüm detaylar haberimizde.
Para savurduğu videolarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni terör örgütü suçlamasıyla gözaltına alındı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medya fenomenleri birçok farklı suçlamayla sık sık gündeme gelmeye devam ederken TikTok fenomeni olarak tanınan Reşit Bozdağ geçtiğimiz günlerde terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.
Sosyal medyaya çanta dolusu paralarla attığı videoyla gündeme gelen fenomen kız arkadaşı Melis Buse Betkayanla Kıbrıs tatili için havaalanında kimlik kontrolüne girdi. Kontrol sırasında PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla arandığı anlaşılan isim gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.