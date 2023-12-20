Survivor 2023'ün yıldız ismi nişanlandı

Survivor yarışmasının yıldız ismi nişanlandı! Tüm detaylar haberimizde.

Survivor 2023'ün yıldız ismi nişanlandı
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Survivor yarışmasıyla gönüllere taht kuran isim evliliğe ilk adımını attı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İSİM EVLİLİĞE İLK ADIMINI ATTI

Survivor yarışmasıyla birçok insanın kalbine dokunan Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın başarılı futbolcularından Barış Telli Rümeysa Çakmak ile nişanlandı. Barış Telli'nin yarışmadaki yakın arkadaşı Asena Demirbağ da mutlu gününde yanında oldu. Barış Telli 1989 senesinde Kırıkkale'de dünyaya gözlerini açmış ve 1993 senesinde yaşadığı bir trafik kazası sonrasında sağ bacağını kaybetmişti. 

barış telli evliliğe ilk adımı attı

Kendi mücadelesi ve yakınlarının desteğiyle hayata tutunan Barış Telli spor hayatına İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu cimnastik takımında başladı ve lise eğitimi devam ederken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocasıyla tanıştı, 2009 senesinde 49 gol attı ev Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol kralı seçildi. Dünyada Ampute Messi olarak tanımlanan Barış Telli'nin hayatıyla ilgili Hayatla Barış filmi 23 Şubat tarihinde vizyonda olacak! 

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