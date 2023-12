Survivor 2024'te dakika bir gol bir: Birbirlerine girdiler

Survivor All Star için heyecanlı geri sayımı başlarken 2005 yılından beri devam eden yarışmada heyecanlı parkurlar ve Ilıcalı'nın sunumu ile 1 Ocak 2024 tarihinde izleyiciler ile paylaşılacak.



SURVİVOR TARİHİNİN İLKİ

Survivor tarihinde bir ilk yaşanırken 2024 all star sezonunda sms oylaması geride kaldı. Yarışmacıların yalnızca kendi performansı ve başarıları ile değerlendirileceği yarışta kimin kazanacağı merakla bekleniyor.



Ilıcalı, SMS oylamasının olmaması üzerine yeni şartları açıkladı. Herkesin kendi bacağından asılacağını duyuran Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oldu diyerek yarışmacıları güldürdü. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor All Star'ın ilk tanıtımı yayınlanırken ödül oyununda Seda ve Nagihan kavgası ile Turabi ve Poyraz kavgası olayları karıştırdı.





SURVİVOR TAKIMLARI

MAVİ TAKIMI

Nefise Karatay, Seda Ocak, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Seda Aktuğlu, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Özgür Tetik, Yunus Emre, Ogeday Girişken



KIRMIZI TAKIM

Pınar Saka, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Furkan Kızılay, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Gören, Nihat Altınkaya