Survivor All Star kadrosunda şaşırtan Turabi detayı!

Survivor üzerinde iki defa şampiyon olan ve bir defa beşinci olan Turabi, sağlık sorunlarından ötürü All Star'a yer alamayacağı açıklanırken devamında ise Hakan Hatipoğlu ve Ersin Korkut'un kadroya dahil olması olay olmuştu.





Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda All Star kadrosunda Turabi'nin yer aldığını yayınladı. Çekilen video üzerinden "Survivor güzel bir yer de abi sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin" ifadeleri kullanıldı. Turabi'nin All Star kadrosunda yer alması ve bastonlu halleri dikkat çekti.