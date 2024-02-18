Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Aysu, ikinci Pınar, üçücü ise Sahra olurken son isim ise Aleyna oldu. Düellolar başlarken yarışmacılar duyduklarına inanamadı. Nir kişi yarışmaya veda edeceğini açıklarken Murat Ceylan düello oyununda bundan dolayı eleme olmayacağını açıkladı.
Murat Ceylan açıklamalarında normalde bu gece 4 aday yer alırken bu üçlünün yanında olan Sahra için konuşma yapıldı. Survivor All Star'a Sahra'nın veda ettiği açıklanırken şartların zorlu olmasıyla beraber her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ifadeleri kullanıldı. Sahra bırakmak istediğini açıklamasıyla beraber esas önemli olan üç adayın yer alacağı ve oyunun nasıl ilerleneceği belirtildi.
Pınar Saka, benim için ekstra şok etkisi yarattı ifadelerini kullanarak düelloda rakibi sahra olurken şu ise kafasında soru işaretlerin olduğunu açıkladı. Rio'dayken ona özel düşündüğü, onun zayıf yönlerine bakılarak atışla alakalı farklı stratejiler düşündüğünü dile getirdi.
DÜELLONUN KAYBEDENİ AYSU OLDU
Düelloda 6 defa kazanan yarışmacı adını kurtarırken Aleyna, Aysu, Pınar arasında ilk 6'a ulaşan isim Aleyna oldu. Aysu ve Pınar arasında yaşanan finalle beraber 6-2'lik skor sonrasında Pınar kazanarak Asyu iki hafta sonraki kadın elemesinde otomatik isim haline geldi.
SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla beraber Pınar Saka düello performansı sorasında rezalet ifadelerini kullandı. Aleyna Kalaycıoğlu herkesin onun ki olduğunu farkında olacağını söylerken dokunulmazlık oyundan Dora ile Sercan arasında gergin anlar yaşandı.
Survivor All Star'da ilk eleme adayı Aysu, ikinci Pınar, üçücü ise Sahra olurken son isim ise Aleyna oldu. Düellolar başlarken yarışmacılar duyduklarına inanamadı. Nir kişi yarışmaya veda edeceğini açıklarken Murat Ceylan düello oyununda bundan dolayı eleme olmayacağını açıkladı.
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