Survivor'ın efsane ismi Survivor 2024'ün kadrosuna dahil oldu

Survivor All Star'da sürpriz isim belli oldu. Tekrar yarışmaya dönüyor. Acun Ilıcalı yarışmacıların isimlerini paylaştı. Sürpriz isim kimdir? Tüm merak edilen detaylar haberimizde.

SURVİVOR ALL STAR'DA SÜRPRİZ İSİM!

Survivor All Star yarışmacıları belirlendi. Acun Ilıcalı ise sürpriz ismi açıkladı. Yeni sezon yedinci yarışmacısı ise belirlenmiş bulunmaktadır.

Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can sonrasında o isim Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Turabi'nin yarışmaya katılacağı belirtildi. 2024 Survivor isimleri her gün tek tek açıklanmaktadır. SMS oylaması olmadan yeni konsept ile devam edilecektir. Elemede olan yarışmacılar düelloya çıkarılacak düşük performans gösteren elenecektir.

Acun Ilıcalı sürpriz ismi bugün açıklamış bulunmaktadır. Adından sıklıkla söz ettiren Turabi olacağını duyurdu. Ilıcalı ' Survivor'ın efsane adı Turabi 3. şampiyonluğu için tekrar aramızda olacak.' açıklamasında bulundu.

İki kez Survivor'a katılım sağlayan Turabi, "War of the Worlds" yarışmasında da birincilik göstermişti. Turabi açıklamasında 'Çok şükür yarışmalardan önce beş parasız halime geri dönmüş bulunmaktayım.' açıklamasında bulundu.