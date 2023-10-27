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Survivor'ın yeni yarışmacısı açıklandı: Sakatlanarak ayrılmıştı

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Survivor'ın yeni yarışmacısı açıklandı: Sakatlanarak ayrılmıştı
Furkan Kızılay, 2024 yılında all-star formatında gösterilecek olan Survivor'un yeni yarışmacısı oldu. Yeni katılımcıları duyuran ve tebrik eden Acun Ilıcalı, "Sakatlık nedeniyle yarım kalan hikâyesini tamamlamak için geldi. Furkan hızıyla hepimizi şaşırttı ama SMS'siz bir turnuvada bizi şaşırtma potansiyeli var." dedi.

Efsanevi TV8 yarışmalarından biri olan Survivor All-Stars, yeni sezonda All-Stars bölümüyle geri dönüyor. Yarışmanın son katılımcısı ise ünlü oyuncu Furkan Kızılay. Çocuklar Duymasın adlı dizinin 'havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, yarım kalan Survivor hikayesini tamamlamaya gidiyor.

Survivor'ın yeni yarışmacısı açıklandı Sakatlanarak ayrılmıştı

“SMS'siz yarışma sürprizler getirebilir.”

Furkan Kızılay'ın Survivor All-Stars'a döneceğini Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Acun Ilıcalı, paylalımında "Sevgili Furkan, sakatlık nedeniyle yarım kalan hikayeyi tamamlamak için Survivor All-Stars'a geliyor. Furkan şaşırttı Hızıyla turnuvayı SMS olmadan bile şaşırtabilir. Herşeyin gönlünüzce olması dileğiyle.” şeklinde ifadeler kullandı. 

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