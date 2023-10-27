Survivor'ın yeni yarışmacısı açıklandı: Sakatlanarak ayrılmıştı

Furkan Kızılay, 2024 yılında all-star formatında gösterilecek olan Survivor'un yeni yarışmacısı oldu. Yeni katılımcıları duyuran ve tebrik eden Acun Ilıcalı, "Sakatlık nedeniyle yarım kalan hikâyesini tamamlamak için geldi. Furkan hızıyla hepimizi şaşırttı ama SMS'siz bir turnuvada bizi şaşırtma potansiyeli var." dedi.