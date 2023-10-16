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TikTok fenomeni ilk soruda sınıfta kaldı: O soru neredeyse eliyordu

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TikTok fenomeni ilk soruda sınıfta kaldı: O soru neredeyse eliyordu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacı olan TikTok fenomenlerinden Osman Yavuz, gündem oldu. Yarışmanın başında daha ilk soruda neredeyse elenecek olan Yıldız'ın joker kullandığı o ilk soru çok merak edildi. Kenan İmirzalıoğlu'nu canlı olarak gördüğü için heyecanlandığını ifade eden yarışmacıya ünlü ismin yanıtı da çok konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı her hafta milyonları ekran balına kilitliyor. Soruların yanı sıra adayların açıklamaları ve cevapları da sürekli gündeme gelen yarışmaya TikTok fenomenlerinden Osman Yavuz katıldı. Geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına katılan ünlü fenomen bir zamanlar "Başımı sallayarak dünya çapında ünlü oldum, başımı sallayarak para kazandım" diyerek yarışmaya başladı fakat neredeyse ilk soruda eleniyordu.

TikTok fenomeni Osman Yavuz Kim Milyoner Olmak İster

Yarışmacıya ilk soru olarak "Ne olursa olsun anlamı taşıyan deyim hangisidir?" şeklinde bir soru soruldu. Şıklar ise "Kiremit kırılsa', 'Taş çatlasa', 'Kaya yarılsa', 'Beton aşınsa' şeklinde sıralandı.

Yarışmacı çok heyecanlıydı ve doğru cevabı bulamayınca joker hakkını kullanmayı talep etti. İlk soruyu seyirciye açık jokerle yanıtlayan Yavuz 3. Soruya takıldı

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU BAHANE ETTİ..

Yarışmacı Osman Yavuz, ilk soru için joker karakter kullandığı ile ilgili “Çok heyecanlıyım. Normalde her gün ortalama 500.000 kişiye gösterilerimde hizmet ediyorum fakat sizin gibi ünlü ismin önünde..." şeklinde konuşurken Kenan İmirzalıoğlu itiraz ederek, "Benimle kesinlikle bağlantı kurmayın. " dedi.

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