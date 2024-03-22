Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Bahar Öztan, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Dün yaşamını yitiren Öztan'ın cenaze namazına oğlu Yiğit Çolak ve eski eşi Yavuz Çolak da katıldı.





Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'ın vefatı Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Öztan'ın cenaze törenine, Serdar Gökhan, Nuri Alço, Safiye Soyman, Gökhan Güney, Perihan Savaş gibi birçok sanatçı da katıldı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bahar Öztan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, taziyeleri kabul ederken, "Siz istediğinizi yapın, yukarısı neyi isterse o oluyor. Çok da fazla söze gerek yok, başımız sağ olsun. Sevenleri burada, ‘Tuzla’dan geldik’ diyenler var. Allah gelen herkesten razı olsun, dualarını eksik etmesinler. Bu hayatın bir döngüsü" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nuri Alço, "Kendisi benim kankamdı. Kalbi, ruhu çok güzel bir insandı. Yani bu kadar yıllar uğraştık. Kendi çaba sarf etti ama maalesef bu hastalık bir bulaşınca yakasını bırakmıyor insanın. Allah yani ruhunu şad etsin, toprağımız olsun. Allah ona öyle bir evlat verdi ki, yani yanından bir saniye dahi ayrılmayan, onunla yatan kalkan, bu hastalığın da başında olan öyle bir evlat gördü. Allah herkese de öyle bir evlat nasip. Onun için güzel bir şekilde gitti" dedi.





Şarkıcı Gökhan Güney, "Üzüntüden insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Yani baktığınız zaman, şimdi biz Bahar'ın rahatsızlığını ben yıllardır biliyorum. Zaman zaman görüşüyoruz. Bodrum'a gittiğimiz zaman uğruyoruz. Bayağı mücadele verdi ve çok azimliydi. Biz de başaracağına inanıyorduk ama olmadı işte. Bu hastalık lanet bir hastalık, yapacak bir şey yok. Bahar çok sevdiğimiz, yıllardır tanıdığımız bir arkadaşımız. Kişilik olarak da sakin, cici bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Safiye Soyman ise, "Çok üzgünüz, benim çok iyi arkadaşımdı. Onu anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır, kelimeler yetmez. Hiç kimseyi kırmayan, o kadar güzel bir insandı ki mekanı cennet olsun. Hiç onu unutmayacağız, çok üzüldük" dedi. Perihan Savaş ise, “Çok savaştı, çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. Ben onunla 2 tane film çektim, dünya tatlısı bir insandı. Bizim gamzelimizdi, çok üzgünüm. Hastanedeydi, ziyaret etmemiz mümkün değildi. Çok üzgünüz'



