Uğur Dündar'dan yayın yasağı açıklaması: İddialara karşı hukuki adım! Yayın yasağı geldi

Uğur Dündar, kendisiyle ilgili dolaşan asılsız iddialara karşı sessiz kalmadı ve hukuki bir adım attı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen ünlü gazeteci, yaşanan bilgi kirliliğine son vermek için yayın yasağı getirdiğini duyurdu.

Dündar'ın sosyal medya paylaşımında, özellikle basın ve sosyal medyada dolaşan iddialara karşı kendini savunurken, aynı zamanda hukuki adımlar attığını belirtti. Özel hayatının ve aile hayatının korunması adına yapılan yayın yasağı kararının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve Basın Kanunu'nun ilgili maddelerine dayandığı vurgulandı.

Dündar'ın avukatı Murat Ergün imzalı resmi belgede ise, yayın yasağının mahkeme kararıyla kabul edildiği ve bu yasağa uymayanların hukuki ve cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

İlgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Müvekkilim Sn. Uğur DÜNDAR hakkında asılsız birtakım iddialarla açılan babalik davası sebebiyle basında ve sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin, itibar suikastları, ahlak dışı yorum ve asılsız isnatların son bulması için Isparta 2.Aile Mahkemesine yapmış olduğumuz BASIN YAYIN YASAĞI başvurumuz 19.04.2024 tarihli mahkeme ara kararı ile kabul edilmiştir. Kararda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. ve 26. maddesi ile Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca, müvekkilim Uğur DÜNDAR'ın özel hayatı ve aile hayatının korunmasına adına yargılamanın seyri hakkında yazılı, görsel ve internet yasağı ortamındaki medya ve haber kuruluşlarına yayın yasağı konulmasına ve kararın İnfazı bakımından dosyanın Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda yasağın muhatabı olan tüm kişi, kurum ve kuruluşların mahkeme kararına uygun davranmalarının yasal yükümlülükleri olduğunu, aksi davranışın hukuki ve cezai sorumluluk doğurabileceğini kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Uğur DÜNDAR vekili Avukat Murat ERGÜN

Ünlü gazetecinin hukuki adımıyla, asılsız iddialara karşı net bir duruş sergilemesi dikkat çekti