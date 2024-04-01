Ünlü Türkücü Hilal Özdemir Suadiye muhtarı seçildi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nde muhtar seçildiğini duyurdu. Özdemir, "Oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz" dedi.

Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu duyurmuştu. Dün gerçekleştirilen seçimler sonucunda muhtarlık görevini kazandı.

Ünlü türkücü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımla, Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

Kesin olmayan sonuçlara göre; 30 Büyükşehir Belediyesi'nden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazandı. 1977'den beri ilk kez CHP birinci parti olurken, AK Parti de 2002'den beri ilk kez ikinci parti oldu.