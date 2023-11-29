Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor! Güldüren yüzümüzü bakın kim canlandıracak!

Yeşilçam denilin ilk akla gelen isimlerden olan Adile Naşit’in hayatı beyazperdeye uyarlanacak. Detaylar haberimizde…







ADİLE NAŞİT'İN HAYATI FİLM OLUYOR

Birçok unutulmaz filmde rol alan, Yeşilçam filmlerinde sıklıkla Münir Özkul ve Kemal Sunal'la birlikte başrol oynayan oyuncu Adile Naşit'in hayatı sinemaya aktarıldı. Bu filmin senaryosu Gani Müjde tarafından yazılmıştır.

Yeşilçam sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınacak. Filmin senaryosunu ise pek çok önemli işe imza atan Gani Müjde yazacak. Birsen Altıntaş'ın haberine göre efsane oyuncunun yaş aralığı 25-35 arasında olacak.

11 Aralık 1987'de 57 yaşında vefat eden, son derece yetenekli bir oyuncu olan büyük oyuncuya benzer bir isim aradığı belirtiliyor.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Adile Naşit, 1976 yılında İşte Hayat filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

57 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Unutulmaz oyuncu, 17 Haziran 1930'da memleketi İstanbul'da 57 yaşında hayata veda etti.

Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Naşit'in cenazesi 13 Aralık 1987'de Şişli Camisi'nde kılınmış, daha sonra Karakahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.