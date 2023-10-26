  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan ayrılık: Usta oyuncu veda hazırlığında

Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan ayrılık: Usta oyuncu veda hazırlığında

Yayınlanma:
Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan ayrılık: Usta oyuncu veda hazırlığında
Reyting rekorları kırmaya devam eden dizide şoke eden ayrılık! Bu isim Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yalı Çapkını dizisi her Cuma reyting rekorları kırmaya devam ederken usta oyuncunun diziden ayrılacağı öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE ŞAŞIRTAN AYRILIK

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca seyirci tarafından heyecanla takip edilen Yalı Çapkını dizisine yeni sezonda giren oyuncular epey beğenilmişti. 

yalı çapkını dizisinde ayrılık kararı

Ancak dizi kadrosunda şoke eden bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi! İddialara göre dizide Halis Korhan karakterini canlandıran Çetin Tekindor diziden ayrılacak. Ancak dizi ekibinden konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

Magazin
Dilan Polat'ın neyi var neyi yok gidiyor: Şimdi de onlara el konuldu
Dilan Polat'ın neyi var neyi yok gidiyor: Şimdi de onlara el konuldu
Survivor'ın yeni yarışmacısı açıklandı: Sakatlanarak ayrılmıştı
Survivor'ın yeni yarışmacısı açıklandı: Sakatlanarak ayrılmıştı
Müjde Uzman eski aşkıyla görüntülendi: Şaşırtan açıklama hemen geldi
Müjde Uzman eski aşkıyla görüntülendi: Şaşırtan açıklama hemen geldi
Dilan Polat ve Engin Polat ortadan kayboldu: Flaş iddialar sosyal medyayı salladı
Dilan Polat ve Engin Polat ortadan kayboldu: Flaş iddialar sosyal medyayı salladı
Bu ünlüler adeta ikiz gibi: Birbirlerine tıpatıp benzeyen ünlüler
Bu ünlüler adeta ikiz gibi: Birbirlerine tıpatıp benzeyen ünlüler
Filistin'e sahip çıkan Gigi Hadid'e İsrail'den ölüm tehdidi yağıyor
Filistin'e sahip çıkan Gigi Hadid'e İsrail'den ölüm tehdidi yağıyor
Çağla Şıkel'den kötü haber: Programı yayınlanmamıştı
Çağla Şıkel'den kötü haber: Programı yayınlanmamıştı