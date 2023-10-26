Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan ayrılık: Usta oyuncu veda hazırlığında

Yalı Çapkını dizisi her Cuma reyting rekorları kırmaya devam ederken usta oyuncunun diziden ayrılacağı öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE ŞAŞIRTAN AYRILIK

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca seyirci tarafından heyecanla takip edilen Yalı Çapkını dizisine yeni sezonda giren oyuncular epey beğenilmişti.





Ancak dizi kadrosunda şoke eden bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi! İddialara göre dizide Halis Korhan karakterini canlandıran Çetin Tekindor diziden ayrılacak. Ancak dizi ekibinden konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.