Yapımcı Faruk Turgut: Rekabet kanlı, agresiflik çok

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar’ın Yapımcısı Faruk Turgut’tan Çarpıcı İtiraflar

Cuma akşamları izleyicilerin beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti ve pazartesi akşamları ekrana gelen Kızıl Goncalar’ın arkasındaki isim olan Faruk Turgut, Mirgün Cabas’ın youtube programı Şunu Bana Bir Anlat’a katıldı. Ünlü yapımcı, sektördeki rekabet, meslektaşları ve dizileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Faruk Turgut: Rekabet çok kanlı ve agresif

Mirgün Cabas, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, FOX’ta Kızıl Goncalar ile reytingleri altüst eden Gold Film’in sahibi Faruk Turgut’a, yapımcılar arasındaki çekişmenin nasıl olduğunu sordu. Faruk Turgut, “Rekabet bizde çok kanlı. Her yapımcının gözüne kestirdiği senarist, yönetmen veya oyuncular var. Bu yüzden rekabet çok zorlu. Bazen işler çığırından çıkıyor ve agresiflikler başlıyor. Oyuncu, yönetmen veya senarist kapmak için normalin çok üstünde ücretler öneriliyor” şeklinde yanıtladı.

Faruk Turgut: 40 yıllık birikimim var

Yapımcılık mesleğinde 40 yılı geride bıraktığını söyleyen Faruk Turgut, “Ben 40 yıllık birikimimle bu işi yapıyorum. Bu bana çok şey kazandırdı. Yeni başlayan bir yapımcının bunu hemen yakalaması kolay değil. Bu yüzden bazı arkadaşlar daha agresif davranmak zorunda olduklarını söylüyorlar. Kendi bütçelerinden fazla para ayırıp, benim 5 lira dediğim oyuncuyu 15 liraya transfer edebiliyorlar” dedi. Faruk Turgut’un hangi yapımcılardan bahsettiği ise merak ediliyor.