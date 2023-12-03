Altın Kafes dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin çekim yerleri ve mekanları!

ATV’de yayınlanacak olan Altın Kafes dizisi, Kore yapımı “The Last Empress” dizisinden uyarlanmış bir dram-romantik türündedir. Dizinin yapımcılığını Arc Film üstlenirken, yönetmenliğini Cem Akyoldaş, senaryosunu ise Rahşan Çiğdem İnan yapıyor. Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu ve Hilmi Cem İntepe yer alıyor. Dizinin konusu, ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı Onur ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist Zeynep’in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatıyor. Altın Kafes dizisi ilk bölümüyle 3 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 20.00’de ATV’de izleyiciyle buluştu..

Altın Kafes dizisi nerede çekiliyor?

Altın Kafes dizisi, İstanbul’da çekilmektedir. Dizinin çekimleri, İstanbul’un farklı ilçe, mahalle ve köylerinde gerçekleştirilmektedir. Dizinin çekim yerleri ve mekanları arasında şu yerler bulunmaktadır:

Beyoğlu: Dizinin adından da anlaşılacağı gibi, Beyoğlu ailesinin yaşadığı ve iş yaptığı ilçedir. Dizinin çekimleri, Beyoğlu’nun tarihi ve turistik yerlerinde yapılmaktadır. Örneğin, Beyoğlu ailesinin malikanesi, Galata Kulesi’nin yakınında bulunan bir konakta çekilmektedir. Ayrıca, Beyoğlu ailesinin sahibi olduğu BYL Holding’in merkezi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir binada çekilmektedir

Beşiktaş: Dizinin çekimleri, Beşiktaş’ın çeşitli semtlerinde de yapılmaktadır. Örneğin, Zeynep’in babası ve kardeşi ile yaşadığı ev, Beşiktaş’ın Ortaköy semtinde bulunmaktadır. Ayrıca, Zeynep’in çalıştığı okul, Beşiktaş’ın Levent semtinde bulunmaktadır.

Sarıyer: Dizinin çekimleri, Sarıyer’in farklı bölgelerinde de gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Onur’un ilk eşi olan ve öldüğü sanılan Aslı’nın yaşadığı ev, Sarıyer’in Zekeriyaköy semtinde bulunmaktadır. Ayrıca, Onur’un geçmişinden gelen sırların ortaya çıktığı yer olan orman, Sarıyer’in Belgrad Ormanı’nda çekilmektedir.

Üsküdar: Dizinin çekimleri, Üsküdar’ın bazı yerlerinde de yapılmaktadır. Örneğin, Zeynep’in hayatına giren tehlikelerden biri olan Serhat’ın çalıştığı hastane, Üsküdar’ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Ayrıca, Zeynep’in annesinin mezarı, Üsküdar’ın Karacaahmet Mezarlığı’nda çekilmektedir.

Kadıköy: Dizinin çekimleri, Kadıköy’ün değişik noktalarında da gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Zeynep’in arkadaşı olan Ahu’nun çalıştığı kafe, Kadıköy’ün Moda semtinde bulunmaktadır. Ayrıca, Zeynep ve Onur’un romantik anlar yaşadığı sahil, Kadıköy’ün Fenerbahçe semtinde çekilmektedir.

Şile: Dizinin çekimleri, Şile’nin doğal güzelliklerinde de yapılmaktadır. Örneğin, Zeynep ve Onur’un kaçtıkları yer olan kır evi, Şile’nin Ağva semtinde bulunmaktadır. Ayrıca, Zeynep ve Onur’un piknik yaptıkları yer olan göl, Şile’nin Göksu semtinde çekilmektedir.

Beykoz: Dizinin çekimleri, Beykoz’un tarihi ve kültürel yerlerinde de yapılmaktadır. Örneğin, Zeynep ve Onur’un evlendikleri yer olan cami, Beykoz’un Anadoluhisarı semtinde bulunmaktadır. Ayrıca, Zeynep ve Onur’un balayı yaptıkları yer olan köşk, Beykoz’un Kanlıca semtinde çekilmektedir.