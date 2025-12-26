Antalya Büyükşehir’den Regaip Kandili'nde Lokma ve Kandil Simidi İkramı

Manevi atmosferde birlik, beraberlik ve paylaşma vurgusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili vesilesiyle kent genelinde ikram organizasyonu düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, 19 ilçede belirlenen cami önlerinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Merkez ilçelerde kurulan mobil stantlarda toplam 5 bin kişilik sıcak lokma dağıtıldı. Muratpaşa Camii önünde 3 bin 500 kişiye, Kepez Uyaroğlu Camii önünde ise 1 500 kişiye lokma ikramı yapıldı.

Ayrıca Antalya’nın 19 ilçesine gönderilen 10 bin kişilik kandil simidi vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikramlarda, Regaip Kandili’nin manevi ikliminde paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

