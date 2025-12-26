SANKO Sanat Galerisi’nde Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisi açıldı

Gaziantep’in kurtuluşunun 104’üncü yılı etkinlikleri kapsamında açılış gerçekleştirildi

Gaziantep’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, SANKO Sanat Galerisi koleksiyonundan seçilen fotoğraflardan oluşan 'Savunma Dönemi Antep Kartpostalları' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, açılış konuşmasında fotoğrafların Antep Savunmasının ardından Fransızlar tarafından çekilip kartpostal olarak Fransa’ya gönderildiğini belirtti. Prof. Dr. Yakar, bu fotoğrafların propaganda amaçlı kullanıldığını vurgulayarak şunları söyledi: 'Fransızların Antep’i aldıklarını kendi kamuoyuna göstermek ve propaganda aracı olarak kullanmak amacıyla kartpostalları kullanmışlar.'

Fotoğrafın o dönemde önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yakar, Fransızların hakimiyetlerini ve güçlerini göstermek isterken 'Bombardıman Sonrası Antep' demekten dahi çekinmediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Yakar, 'Fransızlar pervasızca hareket etmişler. Hem bombalamışlar hem hâkim olmaya çalışmışlar hem de ‘‘bunlara sahip olduk’’ diye Fransa’da kendi halkına mesaj vermeye çalışmışlar' diyerek, bu fotoğrafların diğer ülkelere gönderilip sömürgelere de mesaj niteliğinde kullanıldığını belirtti.

Yakar ayrıca, 'Antep’te 8 bin harabe ev, kayıp camilerimiz, 6317 şehidimiz var' ifadelerini kullanarak, yaşanan yıkımın belgelerini gösteren bu görüntülerin Fransızların hakim olma eğilimini ortaya koyduğunu kaydetti.

Gazianteplilerin savaşta görmedikleri tankları ateş püsküren birer canavar olarak tanımladıklarını anlatan Prof. Dr. Yakar konuşmasını şöyle tamamladı: 'Tarihten ibret aldığımızı çocuklarımıza göstereceğiz. Bu yıkım fotoğraflarından hareketle çocuklarımıza, gençlerimize vatana, millete hizmet etmek için çok çalışın diyeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yakın tarihlerini öğrenmelerini sağlayacağız.'

Sergide SANKO Sanat Galerisi koleksiyonundan 27 fotoğraf yer alıyor. 'Savunma Dönemi Antep Kartpostalları' sergisi, 9 Ocak 2026 tarihine kadar her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

SANKO SANAT GALERİSİ’NDE "SAVUNMA DÖNEMİ ANTEP KARTPOSTALLARI" SERGİSİ AÇILDI