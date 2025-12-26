DOLAR
Bakan Ersoy: Türk dizileri 1 milyar izleyiciye ulaştı, ihracat 1 milyar doları geçti

Bakan Ersoy, Türk dizilerinin 1 milyar kişi tarafından izlendiğini ve dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:38
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin küresel başarısına ilişkin önemli veriler paylaştı. Ersoy, dizilerin dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlendiğini ve dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları geçtiğini söyledi.

Go Turkey ve TGA'nın dijital tanıtım başarısı

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğiyle hayata geçirilen Go Turkey markasının önemine vurgu yaptı. Toplantıda, Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Bugün TGA aracılığıyla 200’e yakın ülkede tanıtım yapıyoruz. Go Türkiye markamız, 10 dilde yayın yapan küresel bir platform haline gelmiştir. İnstagram, YouTube, TikTok başta olmak üzere 9 farklı sosyal medya platformunda 21,3 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye’yi dijital tanıtımda zirveye taşıyoruz."

Dizi üretimi, gösterim ve izlenme rakamları

Ersoy, Türkiye'nin dizi üretiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında olduğunu belirterek, TGA aracılığıyla ulaşılan içerik ve izlenme verilerini paylaştı: "Bugüne kadar TGA aracılığıyla; tüm dünyada yakından takip edilen 143 reklam ve 100’den fazla tanıtım filmi ürettik, 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenmeye ulaştık, Türkiye’yi dünyanın en görünür ülkelerinden biri haline getirdik."

Konuşmasında Türkiye'nin yıllık dizi bölümü üretiminde dünya lideri olduğunu ve satış-ihracat gücü açısından ABD ve İngiltere ile birlikte en büyük televizyon endüstrilerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Etkinlik, mini diziler ve yeni tanıtım stratejisi

Toplantı, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Mehmet Nuri Ersoyın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Eda Ece ve çok sayıda davetli katıldı.

Ersoy ayrıca mini dizilerle yeni pazarlara ulaşma hedefini anlattı: "Bundan sonra bu reklam filmlerinin yanında mini dizilerle, bugüne kadar ulaşamadığımız yeni turizm pazarlarına da ulaşacağız. Dizilerde oynamak, milli formayı giymek gibidir." Ersoy, yapımcılar, sanatçılar, senaristler, müzisyenler ve kamera arkası ekiplerini bu sürecin parçası olarak tanımladı ve tanıtım kampanyasında Ay Yapım ile Med Yapım'ın rolüne dikkat çekti.

Yeni stratejinin ilk yılında izlenme rekorları kıran 4 mini dizinin gösterime girdiğini belirten Ersoy, Türk dizilerinin bugün 170’e yakın ülkede düzenli olarak takip edildiğini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

