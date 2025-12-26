Hisarcık’ta Adem Özköse ile 'Esir Türkler, Müslüman Doğu Türkistan Halkı' Söyleşisi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi kapsamında, gazeteci-yazar Adem Özköse ile “Esir Türkler, Müslüman Doğu Türkistan Halkı” başlıklı söyleşi ve kitap tahlili programı düzenlendi.

Programın amacı ve hazırlık

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen kültürel ve farkındalık artırıcı etkinlikte, program öncesinde kitaplar öğrencilere dağıtıldı ve okunmaları sağlandı. Etkinliğin amacı, öğrencilerde empati, insan hakları bilinci ve sosyal sorumluluk farkındalığını güçlendirmek olarak açıklandı.

Kitap tahlili ve seminer

Etkinlikte Adem Özköse ile yapılan kitap tahlilinde eser üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ardından Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlalleri, Müslüman Türk halkının karşılaştığı zorluklar ve küresel vicdan sorumluluğu konularında öğrenciler için bilinç ve farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Öğrenci katılımı ve etkileşim

Programa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, merak ettikleri soruları yazara sorma imkânı buldu. Kitap üzerinden yapılan değerlendirmelerle öğrencilerin empati ve duyarlılık kazanması hedeflendi. Programın sonunda Adem Özköse, öğrenciler için kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Takdir ve kapanış

Program sonunda Hisarcık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin tarafından yazara katkılarından dolayı hediye takdim edildi. Etkinlik, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirme ve kültürel farkındalıklarını artırma hedefleri doğrultusunda verimli bir şekilde tamamlandı.

HİSARCIK’TA SÖYLEŞİ VE KİTAP TAHLİLİ PROGRAMI DÜZENLENDİ