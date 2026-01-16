Atakum Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' Sömestr Programı

Atakum Belediyesi, 19 Ocak’ta başlayacak iki haftalık 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' programıyla öğrencilere atölye, seminer ve film gösterimleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 18:15
Atakum Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' Sömestr Programı

Atakum Belediyesi'nden karne hediyesi: 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' programı başlıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencileri çeşitli atölye çalışmaları, seminerler ve film gösterimlerinin yer aldığı zengin içerikli bir programla buluşturuyor. İki hafta sürecek etkinlik serisi, 19 Ocak Pazartesi günü başlıyor.

Atakum Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere yönelik 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' programını Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde düzenliyor. Program kapsamında dramadan çiniye, tuval boyamadan dijital okuryazarlığa uzanan atölye ve seminerlerle öğrencilere renkli bir tatil deneyimi sunulacak. Etkinlikler hakkında bilgiye belediyenin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Program takvimi (1. hafta)

19 Ocak Pazartesi – Program, İngilizce Atölyesi ile başlıyor. 9-11 yaş grubu çocuklar 12.00-13.30 saatleri arasında, 12-14 yaş grubu ise 14.00-15.30 saatleri arasında pratik yapma fırsatı bulacak.

20 Ocak SalıDrama Atölyesi ve Yüz Boyama Etkinliği 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

21 Ocak Çarşambaİngilizce Atölyesi tekrarlanıyor.

22 Ocak Perşembe7-12 yaş çocuklara yönelik Tuval Boyama Atölyesi 12.00-13.30 arasında, Çini Atölyesi ise 13.30-16.00 saatleri arasında yapılacak.

23 Ocak Cumaİngilizce Atölyesi üçüncü kez öğrencilerle buluşuyor.

24 Ocak CumartesiBağımlılıkla Mücadele Semineri 13.30-14.30 saatleri arasında düzenlenecek.

25 Ocak PazarDijital Okuryazarlık Semineri 13.00-14.00 saatleri arasında, ardından saat 14.00'te film gösterimi yer alıyor.

Program takvimi (2. hafta)

26 Ocak Pazartesi – İkinci hafta İleri Dönüşüm Atölyesi ile 13.00'te başlıyor.

27 Ocak SalıMasal Atölyesi ve Yüz Boyama Etkinliği 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

28 Ocak Çarşamba7-12 yaş grubuna yönelik Resim Baskı Atölyesi 13.00-14.30 saatleri arasında düzenlenecek.

29 Ocak PerşembeAkran Zorbalığı Semineri 13.30'te, Film Gösterimi ise 14.30'da çocuklarla buluşacak.

30 Ocak Cuma – Program, Tasarım ve Beceri Atölyesi (12.00-13.30) ve Çini Atölyesi (13.30-16.00) ile sona erecek.

Başkan Türkel'den değerlendirme

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programın öğrencilere önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Dönem boyunca özveriyle canla başla çalışan, emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Atakum Belediyesi olarak öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor ve karne hediyesi olarak çocuklarımızı son derece eğlenceli ve zengin içerikli bir tatil programıyla buluşturuyoruz. İki hafta boyunca gönüllerince eğlenecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve güzel hatıralar biriktirecekleri etkinliklerle tatillerini en güzel şekilde değerlendirecekler. Programımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ YARIYIL TATİLİNE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÇEŞİTLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI...

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ YARIYIL TATİLİNE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÇEŞİTLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI, SEMİNERLER VE FİLM GÖSTERİMLERİNİN YER ALDIĞI ZENGİN İÇERİKLİ PROGRAMLA BULUŞTURUYOR. İKİ HAFTA SÜRECEK ETKİNLİKLER SERİSİ, 19 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ YARIYIL TATİLİNE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÇEŞİTLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atakum Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' Sömestr Programı
2
Edremit’te Geleneksel Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği Coşkuyla Başladı
3
Nâzım Hikmet 124. yaşında Nilüfer’de konserle anıldı
4
ATO’nun 2026 Takvimi: 'Doku Ankara' ile Başkentin Binlerce Yıllık Dokusu
5
Ordu'da 'Metehan'dan Mehmetçiğe' Türk Devletleri Tarihi Müzesi Açıldı
6
Bulanık'tan Filistinli Çocuklara Umut: 'Bin Umut Turnası' Umuda Yolculuk'la Taçlandı
7
Edirne Sarayı restorasyonu yarılandı: 2027'de tamamlanacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları