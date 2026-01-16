Atakum Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' Sömestr Programı

Atakum Belediyesi'nden karne hediyesi: 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' programı başlıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencileri çeşitli atölye çalışmaları, seminerler ve film gösterimlerinin yer aldığı zengin içerikli bir programla buluşturuyor. İki hafta sürecek etkinlik serisi, 19 Ocak Pazartesi günü başlıyor.

Atakum Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere yönelik 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' programını Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde düzenliyor. Program kapsamında dramadan çiniye, tuval boyamadan dijital okuryazarlığa uzanan atölye ve seminerlerle öğrencilere renkli bir tatil deneyimi sunulacak. Etkinlikler hakkında bilgiye belediyenin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Program takvimi (1. hafta)

19 Ocak Pazartesi – Program, İngilizce Atölyesi ile başlıyor. 9-11 yaş grubu çocuklar 12.00-13.30 saatleri arasında, 12-14 yaş grubu ise 14.00-15.30 saatleri arasında pratik yapma fırsatı bulacak.

20 Ocak Salı – Drama Atölyesi ve Yüz Boyama Etkinliği 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

21 Ocak Çarşamba – İngilizce Atölyesi tekrarlanıyor.

22 Ocak Perşembe – 7-12 yaş çocuklara yönelik Tuval Boyama Atölyesi 12.00-13.30 arasında, Çini Atölyesi ise 13.30-16.00 saatleri arasında yapılacak.

23 Ocak Cuma – İngilizce Atölyesi üçüncü kez öğrencilerle buluşuyor.

24 Ocak Cumartesi – Bağımlılıkla Mücadele Semineri 13.30-14.30 saatleri arasında düzenlenecek.

25 Ocak Pazar – Dijital Okuryazarlık Semineri 13.00-14.00 saatleri arasında, ardından saat 14.00'te film gösterimi yer alıyor.

Program takvimi (2. hafta)

26 Ocak Pazartesi – İkinci hafta İleri Dönüşüm Atölyesi ile 13.00'te başlıyor.

27 Ocak Salı – Masal Atölyesi ve Yüz Boyama Etkinliği 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

28 Ocak Çarşamba – 7-12 yaş grubuna yönelik Resim Baskı Atölyesi 13.00-14.30 saatleri arasında düzenlenecek.

29 Ocak Perşembe – Akran Zorbalığı Semineri 13.30'te, Film Gösterimi ise 14.30'da çocuklarla buluşacak.

30 Ocak Cuma – Program, Tasarım ve Beceri Atölyesi (12.00-13.30) ve Çini Atölyesi (13.30-16.00) ile sona erecek.

Başkan Türkel'den değerlendirme

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programın öğrencilere önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Dönem boyunca özveriyle canla başla çalışan, emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Atakum Belediyesi olarak öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor ve karne hediyesi olarak çocuklarımızı son derece eğlenceli ve zengin içerikli bir tatil programıyla buluşturuyoruz. İki hafta boyunca gönüllerince eğlenecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve güzel hatıralar biriktirecekleri etkinliklerle tatillerini en güzel şekilde değerlendirecekler. Programımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ YARIYIL TATİLİNE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÇEŞİTLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI, SEMİNERLER VE FİLM GÖSTERİMLERİNİN YER ALDIĞI ZENGİN İÇERİKLİ PROGRAMLA BULUŞTURUYOR. İKİ HAFTA SÜRECEK ETKİNLİKLER SERİSİ, 19 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR.