Gastro Çorum için geri sayım: 30 coğrafi işaretli lezzet

Çorum Belediyesi 13 Ocak'ta Anitta Otel'de 'Gastro Çorum' tanıtımını yapacak; 30 coğrafi işaretli ürün ve UNESCO başvuru süreci paylaşılacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:31
Gastro Çorum için geri sayım: 30 coğrafi işaretli lezzet

Gastro Çorum için geri sayım başladı

Çorum Belediyesi, şehrin binlerce yıllık mutfak mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği 'Gastro Çorum' projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 13 Ocak Salı günü saat 10.30'da Anitta Otel'de yapılacak toplantı, projenin kamuoyuna açılacağı ilk önemli adım olacak.

Tanıtım toplantısında neler olacak?

Program öncesinde, Çorum'a ait 30 coğrafi işaretli ürün ile başvuru süreci devam eden yöresel lezzetler özel stantlarda sergilenecek. Anitta Otel lobisinde kurulacak bu stantlar, davetlilere Çorum mutfağının zenginliğini yakından tanıma fırsatı sunacak. Ayrıca Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, şehre özgü iki yöresel halk oyununu sahneleyerek programı renklendirecek.

UNESCO başvurusu ve proje hedefi

Gastronomi Şehri Çorum tanıtım toplantısı, Çorum Belediyesi'nin 'Gastronomi Şehri' unvanı için yürüttüğü çalışmaların önemli bir halkası olacak. UNESCO ağı, 2004'te kuruldu; bugün 72 ülkeden 180 şehir bu ağda yer alıyor. Çorum Belediyesi, gastronomi temasıyla bu prestijli ağa dahil olmayı hedefleyerek kapsamlı bir başvuru dosyası hazırladı. Türkiye'de daha önce Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar bu unvanı elde etmişti.

Sunumlar ve dosya süreci

Yöresel yemek araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin, Çorum gastronomisinin tarihî ve kültürel önemini ile UNESCO başvuru sürecinde kurum ve kuruluşlara düşen sorumlulukları katılımcılarla paylaşacak. Başvuru dosyasının hazırlık sürecine ilişkin bilgiler ise Yasemin Türkan Cerit Doğan tarafından aktarılacak. Hazırlanan dosya, önce Milli UNESCO Komitesi'ne sunulacak, ardından UNESCO'ya resmi başvuru olarak iletilecek.

Lezzet sunumu: İskilip dolması

Açılış konuşmaları ve sunumların ardından katılımcılara Çorum'un tescilli lezzetlerinden İskilip dolması ikram edilecek. İkramdan önce İskilip dolmasının tarihçesi ve yapım süreci hakkında bilgilendirme yapılacak; böylece hem tadım hem de kültürel bağlam katılımcılara aktarılmış olacak.

ÇORUM BELEDİYESİ, ŞEHRİN BİNLERCE YILLIK KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK VE UNESCO...

ÇORUM BELEDİYESİ, ŞEHRİN BİNLERCE YILLIK KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK VE UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NA DAHİL OLMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI "GASTRO ÇORUM" PROJESİNİN TANITIM TOPLANTISINI 13 OCAK’TA GERÇEKLEŞTİRECEK. TOPLANTIDA 30 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN GÖRÜCÜYE ÇIKACAK.

ÇORUM BELEDİYESİ, ŞEHRİN BİNLERCE YILLIK KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK VE UNESCO...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gastro Çorum için geri sayım: 30 coğrafi işaretli lezzet
2
Uğur Erdoğan: "Basın Toplumun Haber Alma Hakkının Teminatıdır" — 10 Ocak Mesajı
3
Vuslat Saraçoğlu Sakarya'da: 'Bildiğin Gibi Değil' Gösterimi ve Söyleşi
4
Salih Gündoğdu Ata Sahne’de Türkü Şöleni
5
Dörtyol’un Kurtuluşunun 104’üncü Yılı Coşkuyla Kutlandı
6
Çanakkale'de 9 Ocak: İtilafların Gelibolu Tahliyesi 110’uncu Yılı Anıldı
7
Sivas'ta I. İzzeddin Keykavus Kabri Başında Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları