Gastro Çorum için geri sayım: 30 coğrafi işaretli lezzet

Gastro Çorum için geri sayım başladı

Çorum Belediyesi, şehrin binlerce yıllık mutfak mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği 'Gastro Çorum' projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 13 Ocak Salı günü saat 10.30'da Anitta Otel'de yapılacak toplantı, projenin kamuoyuna açılacağı ilk önemli adım olacak.

Tanıtım toplantısında neler olacak?

Program öncesinde, Çorum'a ait 30 coğrafi işaretli ürün ile başvuru süreci devam eden yöresel lezzetler özel stantlarda sergilenecek. Anitta Otel lobisinde kurulacak bu stantlar, davetlilere Çorum mutfağının zenginliğini yakından tanıma fırsatı sunacak. Ayrıca Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, şehre özgü iki yöresel halk oyununu sahneleyerek programı renklendirecek.

UNESCO başvurusu ve proje hedefi

Gastronomi Şehri Çorum tanıtım toplantısı, Çorum Belediyesi'nin 'Gastronomi Şehri' unvanı için yürüttüğü çalışmaların önemli bir halkası olacak. UNESCO ağı, 2004'te kuruldu; bugün 72 ülkeden 180 şehir bu ağda yer alıyor. Çorum Belediyesi, gastronomi temasıyla bu prestijli ağa dahil olmayı hedefleyerek kapsamlı bir başvuru dosyası hazırladı. Türkiye'de daha önce Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar bu unvanı elde etmişti.

Sunumlar ve dosya süreci

Yöresel yemek araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin, Çorum gastronomisinin tarihî ve kültürel önemini ile UNESCO başvuru sürecinde kurum ve kuruluşlara düşen sorumlulukları katılımcılarla paylaşacak. Başvuru dosyasının hazırlık sürecine ilişkin bilgiler ise Yasemin Türkan Cerit Doğan tarafından aktarılacak. Hazırlanan dosya, önce Milli UNESCO Komitesi'ne sunulacak, ardından UNESCO'ya resmi başvuru olarak iletilecek.

Lezzet sunumu: İskilip dolması

Açılış konuşmaları ve sunumların ardından katılımcılara Çorum'un tescilli lezzetlerinden İskilip dolması ikram edilecek. İkramdan önce İskilip dolmasının tarihçesi ve yapım süreci hakkında bilgilendirme yapılacak; böylece hem tadım hem de kültürel bağlam katılımcılara aktarılmış olacak.

