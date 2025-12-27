DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Manisa Demirci'de Mevsimin İlk Karı: Sarıçayır ve Akçakertik Beyaza Büründü

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu; Sarıçayır, Türkmen Tepe ve 1470 rakımlı Akçakertik beyaza büründü, ekipler önlem aldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:23
Manisa Demirci'de Mevsimin İlk Karı: Sarıçayır ve Akçakertik Beyaza Büründü

Manisa Demirci'de mevsimin ilk karı yaylaları beyaza bürüdü

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. İlçeye bağlı yaylalarda yağan kar, doğayı kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Etki alanı ve görüntüler

Kar yağışı özellikle Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe Mevkii ve 1470 rakımlı Akçakertik mevkilerinde kendini gösterdi. Beyaza bürünen yaylalarda oluşan doğal güzellikler, drone ile havadan kayda alındı ve Demirci'nin kış manzarasını gözler önüne serdi.

Ekipler ve ulaşım önlemleri

Karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı Demirci-Simav karayolunda kar küreme ve tuzlama araçlarını hazır bekleterek tedbir aldı. Ekiplerin bölgede tedbir amaçlı çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların ilgisi

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıçayır mevkiine çıkarak kar manzarasının keyfini sürdü. Beyaz örtüyle kaplanan doğada hatıra fotoğrafları çekildi ve kışın ilk karının tadı çıkarıldı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları ve hava şartlarını yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliği: Büşra Özdemir Konyalılarla Buluştu
2
Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şiir ve Müzik Dinletisi İlgi Topladı
3
Mehmet Akif Ersoy Taceddin Dergahı'nda 89. yılında anıldı
4
Osmangazi’de Medya Buluşmaları: 2025’in Yerel ve Ulusal Gündemi Tartışıldı
5
Manisa Demirci'de Mevsimin İlk Karı: Sarıçayır ve Akçakertik Beyaza Büründü
6
Doğan Hızlan Kütüphanesi: Antalya'da 100 Bin Kitap ve Ücretsiz Ödünç Sistemi
7
Marmaris'te 2 Bin 400 Yıllık Yeşilbelde Kaya Mezarı Kameralı Koruma Altında

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti