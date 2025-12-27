Manisa Demirci'de Mevsimin İlk Karı: Sarıçayır ve Akçakertik Beyaza Büründü

Manisa Demirci'de mevsimin ilk karı yaylaları beyaza bürüdü

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. İlçeye bağlı yaylalarda yağan kar, doğayı kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Etki alanı ve görüntüler

Kar yağışı özellikle Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe Mevkii ve 1470 rakımlı Akçakertik mevkilerinde kendini gösterdi. Beyaza bürünen yaylalarda oluşan doğal güzellikler, drone ile havadan kayda alındı ve Demirci'nin kış manzarasını gözler önüne serdi.

Ekipler ve ulaşım önlemleri

Karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı Demirci-Simav karayolunda kar küreme ve tuzlama araçlarını hazır bekleterek tedbir aldı. Ekiplerin bölgede tedbir amaçlı çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların ilgisi

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıçayır mevkiine çıkarak kar manzarasının keyfini sürdü. Beyaz örtüyle kaplanan doğada hatıra fotoğrafları çekildi ve kışın ilk karının tadı çıkarıldı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları ve hava şartlarını yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

