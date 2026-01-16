Edremit’te Geleneksel Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği coşkuyla başladı

Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 16-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen "Geleneksel Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği" büyük bir coşkuyla başladı.

Açılış ve kortej yürüyüşü

Şenlik, Edremit Ticaret Odası önünden Cumhuriyet Meydanı’na gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile açıldı. Korteje protokol üyeleri, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Konuşmalar: Zeytinin kültürel ve ekonomik önemi

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, konuşmasında zeytinin tarihi, kültürel ve ekonomik önemine vurgu yaptı. Kaymakam Odabaş, zeytini "kadim uygarlıkların ‘ölmez ağaç’ olarak tanımladığı" kutsal bir emanet olarak nitelendirerek hasadın kazasız geçmesinin önemine dikkat çekti ve üreticilere teşekkür etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, meci geleneğinin Edremit’in kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti ve zeytinin ilçeye yalnızca ekonomik değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak değer kattığını söyledi.

Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Oya Ocaktan da dört yıldır tüm paydaşlarla şenliği düzenlediklerini ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Etkinlikler ve ilk gün programı

Meydandaki program, Edremit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi ile devam etti. Şenliğin ilk günü kapsamında yöresel zeytinyağlı yemek yarışması düzenlendi; Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde oluşturulan Meci Meydanı’nda zeytin stantları kurulup atölye ve workshop çalışmaları yapıldı, zeytin pazarı açıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve protokol üyeleri, davul-zurna eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel keşkek dövme etkinliğine katıldı. Birinci gün programı keşkek, pilav ve ayran ikramı ile sona erdi.

Katılımcılar

Açılış törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, üretici kooperatifleri, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

İkinci gün programı: Meci yolculuğu, paneller ve konser

Şenliğin ikinci günü, saat 11.00’de Selin Ertür Zeytinyağ Fabrikası bahçesinde düzenlenecek Geleneksel Meci Yolculuğu ile başlayacak. Etkinlikte sembolik hasat sonu, canlandırmalar, mizansen gösterileri, çekilişler ve zeytin sofrası yer alacak.

Saat 16.00’da Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde "Gelenekten Geleceğe Zeytin Yolculuğumuz" paneli düzenlenecek. Panelde konuşmacı olarak Evren Ertür, Sinan Kahyaoğlu ve Ekrem Yanboluğlu yer alacak, moderatörlüğü Murat Küçükçakır üstlenecek.

Aynı merkezde düzenlenecek "MasterChef Gözünden Edremit Mutfağı" panelinde moderatör Gökhan Bayram ve MasterChef yarışmacıları Eray Aksungur, Rıfat Yurttaş ve Esra Tokelli Edremit mutfağını ele alacak.

Şenlik, saat 20.00'de Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ali Altay konseri ile sona erecek.

