Aydın'da 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' Yarışmaları — Beste, Resim, Mektup

Aydın'da 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temalı beste, resim ve mektup yarışmaları düzenlenecek; başvuru sonu 21 Şubat 2026, sonuçlar 10 Mart 2026'da açıklanacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:18
Aydın'da 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' Yarışmaları — Beste, Resim, Mektup

Aydın’da "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı yarışmalar başlıyor

Aydın’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı beste, resim ve mektup yarışmaları düzenlenecek. Etkinlikler, İstiklal Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart ile 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası döneminde yürütülecek.

Yarışma kategorileri ve hedef kitle

Yarışmaların amacı, İstiklal Marşı’nın taşıdığı milli değerlerin genç kuşaklara aktarılması ve Mehmet Akif Ersoy’un fikir dünyasının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Üç ayrı kategoride düzenlenecek yarışmalar kapsamında:

Beste Yarışması: Müzik öğretmenlerine yönelik.

Resim Yarışması: Görsel sanatlar öğretmenlerine yönelik.

Mektup Yarışması: Mehmet Akif Ersoy adını taşıyan okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerine yönelik.

Takvim ve başvuru bilgileri

Yarışma takvimine göre eserlerin okul müdürlüklerine teslim edilmesi için son tarih 21 Şubat 2026 olarak belirlendi. Dereceye girenlerin açıklanması ise 10 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Katılmak isteyen öğrenci ve öğretmenler, yarışma şartnamelerine ve detaylara Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Yetkili açıklaması

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstiklal Marşı’nın kabul edildiği gün ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında dünden bugüne ve bugünden yarına uzanarak milli duygularımızı kusursuz bir şekilde ifade eden İstiklal Marşı’nın önemi ile büyük fikir ve dava adamı, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un şair kişiliği, birleştirici ve bütünleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etme rolü ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi amacıyla ’Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!’ temalı yarışmalar düzenlenecektir."

AYDIN'DA İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "KORKMA!...

AYDIN'DA İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "KORKMA! GENÇLİĞİN RUHU BURADA" TEMASIYLA BESTE, RESİM VE MEKTUP YARIŞMALARI DÜZENLENECEK.

