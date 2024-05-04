Bahar dizisinde flaş ayrılık! Başrol apar topar gönderildi: Yerine o isim gelecek

Show TV'nin ekranlarda fırtına gibi esen yapımlarından "Bahar" ve herkesin gözdesi "Kızılcık Şerbeti", reytinglerde zirveye oynuyor. Bu diziler, izleyici kitlesini her hafta artırarak televizyon dünyasında adeta bir fenomen haline geldi.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizileri "Bahar" ve "Kızılcık Şerbeti", yayınlandıkları gece milyonlarca izleyiciyi ekrana bağlamakla kalmıyor, YouTube üzerindeki bölüm yayınlarıyla da milyonlarca kez izlenerek izlenme rekorlarına imza atıyor. Özellikle "Bahar" dizisi, bu alanda "Kızılcık Şerbeti"ni geride bırakarak dikkatleri üzerine çekiyor. Merakla beklenen yeni bölümlerinde "Bahar"ın izleyicileri için hazırladığı sürprizler şimdiden heyecan yaratıyor.





Dizi dünyasında yankı uyandıran 'Bahar', aslında bir Kore yapımından esinlenerek ekranlara taşınmış bir hikaye. Bahar, artık Timur'un ihanetini öğrenmiş durumda, ancak hala keşfetmesi gereken çok şey var. Geçmiş bölümlerde yaşananlar, Timur karakterinin önemini azaltacak ve onu sahnelerin dışına itecek.



Yeni bölümlerde, Evren karakterinin Bahar'la olan yakınlaşmasına şahit olacağız ve Evren, dizinin yeni başrol erkeği olarak izleyici karşısına çıkacak. Bu yeni gelişme, izleyici kitlesi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sosyal medyada, Evren ve Bahar arasındaki aşkın filizlenmesi heyecanla karşılanıyor. Ancak bu ilişki, ilk etapta gizli tutulacak, tıpkı Timur ve Bahar'ın evliliğinin saklandığı gibi. 'Bahar'ın merakla beklenen yeni bölümü, önümüzdeki hafta Salı günü seyirciyle buluşacak.