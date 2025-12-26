DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Balıkesir'de Regaip Kandili: Büyükşehir 20 İlçede Lokma ve İkram Dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde 20 ilçede eş zamanlı lokma ve ikram dağıtarak birlik ve dayanışmayı güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:34
Balıkesir'de Regaip Kandili: Büyükşehir 20 İlçede Lokma ve İkram Dağıttı

Balıkesir'de Regaip Kandili'nde 20 ilçede eş zamanlı ikram

Kandil geleneği paylaşma ve birlik mesajı verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla şehir genelinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye, 20 ilçede eş zamanlı olarak ikramlar ve lokma dağıtımı gerçekleştirerek kandil geleneğini yaşattı.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordine etti. Vatandaşlar, düzenlenen ikram hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Ahmet Başkan’ımızın her kandilde gerçekleştirdiği bu ikram geleneği bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimizde paylaşmanın ve kardeşliğin huzurunu bir arada yaşıyoruz" sözleriyle vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın de Regaip Kandili gecesinde hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Başkan Akın, yaptığı açıklamada: "Üç ayların müjdecisi Regaip Kandilimizde, 20 ilçemizde hemşehrilerimiz ile kandil ikramlarımızı ve lokmalarımızı paylaştık. Bu mübarek gecenin; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, gönüllerimize huzur getirmesini diliyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, şehirde paylaşma ve dayanışma duygularını öne çıkarırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin özel günlerdeki halkla buluşma geleneğini sürdürdüğünü gösterdi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİRDEN 20 İLÇEDE KANDİL İKRAMI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİRDEN 20 İLÇEDE KANDİL İKRAMI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİRDEN 20 İLÇEDE KANDİL İKRAMI

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğlalı Öğrenciler Ebru Atölyesinde İlk Kez Tekne Başına Geçti
2
Buharkent’te 28. Geleneksel Doğa Yürüyüşü 28 Aralık’ta
3
Balıkesir'de Regaip Kandili: Büyükşehir 20 İlçede Lokma ve İkram Dağıttı
4
Antalya Büyükşehir’den Regaip Kandili'nde Lokma ve Kandil Simidi İkramı
5
Aydın'da 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' Yarışmaları — Beste, Resim, Mektup
6
Tokat'ta Regaip Kandili'nde Asırlık Vakıf Geleneği Yeniden Canlandı
7
TÜRGEV tamamladı: 'İyilik Halini Artır, Gençliği Güçlendir' psikososyal destek projesi sona erdi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı