Balıkesir'de Regaip Kandili: Büyükşehir 20 İlçede Lokma ve İkram Dağıttı

Balıkesir'de Regaip Kandili'nde 20 ilçede eş zamanlı ikram

Kandil geleneği paylaşma ve birlik mesajı verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla şehir genelinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye, 20 ilçede eş zamanlı olarak ikramlar ve lokma dağıtımı gerçekleştirerek kandil geleneğini yaşattı.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordine etti. Vatandaşlar, düzenlenen ikram hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Ahmet Başkan’ımızın her kandilde gerçekleştirdiği bu ikram geleneği bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimizde paylaşmanın ve kardeşliğin huzurunu bir arada yaşıyoruz" sözleriyle vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın de Regaip Kandili gecesinde hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Başkan Akın, yaptığı açıklamada: "Üç ayların müjdecisi Regaip Kandilimizde, 20 ilçemizde hemşehrilerimiz ile kandil ikramlarımızı ve lokmalarımızı paylaştık. Bu mübarek gecenin; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, gönüllerimize huzur getirmesini diliyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, şehirde paylaşma ve dayanışma duygularını öne çıkarırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin özel günlerdeki halkla buluşma geleneğini sürdürdüğünü gösterdi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİRDEN 20 İLÇEDE KANDİL İKRAMI