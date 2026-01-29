Barış Manço Kozan'da 'Gülpembe' ile anıldı

Barış Manço, vefatının 27. yılında Kozan'da annesinin yaşadığı ev önünde kursiyerlerin seslendirdiği 'Gülpembe' ile anıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:53
Vefatının 27. yılında annesinin yaşadığı ev önünde anma

Adana'nın Kozan ilçesinde, Barış Manço annesi Rikkat Uyanık ile birlikte 3 yaşına kadar yaşadığı bilinen evin önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Etkinlikte, Kozan Belediyesi Ebulfez Elçibey Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri, usta sanatçının hafızalara kazınan eseri 'Gülpembe''yi seslendirdi. Anma, sanatçının vefatının 27. yıl dönümünde gerçekleştirildi.

Tarihi Hamam Sokak'ta düzenlenen programda, sanatçının annesinin yaşadığı ve Barış Manço'nun küçük yaşlarda bir süre kaldığı bilinen evin önünde anma yapıldı.

Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Serhat Kaya etkinlikle ilgili olarak, "Çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte, bir döneme damga vurmuş eserleri seslendirmek istedik. Barış Manço’nun annesinin evinin burada olduğunu biliyoruz. Kendisi de bir dönem burada yaşamış. Evrensel müzik anlayışıyla her kuşağa hitap eden bir sanatçı. Bu şekilde anmak istedik. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Atlı’ya da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sanat Merkezi ritim öğretmeni Mustafa Güleç ise, "Barış Manço, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi toplumun her kesimine hitap eden çok değerli bir sanatçıydı. Annesinin yaşadığı bu binanın önünde onu anmak bizim için çok anlamlı" dedi.

Etkinlikte yer alan öğrenciler de duygularını paylaştı: Zeliha Buğlem Gültekin "Barış Manço’nun adının Kozan’la anılması çok güzel. Şarkılarını çok seviyoruz, onu saygıyla anıyoruz" derken Ada Zümra Kılavuz "Onu çok seviyoruz, şarkılarıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. Fatma Nur Alptekin ise "Burada hatıralarının olması bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

