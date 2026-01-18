8. Yörük Çalıştayı Muratpaşa’da tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi tarafından Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Yörük Çalıştayı, "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" teması etrafında akademisyenler, belgeselciler ve Yörük temsilcilerini bir araya getirerek sözlü kültürden mekân analizlerine uzanan zengin oturumlarla sona erdi.

Birinci oturum: Sözlü kültür ve yaşlılık

Oturum, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Tokun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tok, "Oğuz Kültür Dünyasında Aksaçlılar" başlıklı sunumuyla katkı sundu. Ardından Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Orhan Baldane "Dil ve Kültür Taşıyıcısı Olarak Türk Dünyasında Aksaçlılar", Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan "Göçebelik, Yörükler ve Yaşlılık" başlıklı sunumlarıyla yer aldı. Biyomühendis, belgeselci ve yazar Hüseyin Çağlar İnce ise "Aksaçlılardan Çocuğa: Yörük Masallarının Hafızası" başlıklı sunumunda Yörük masallarının kuşaklar arası aktarımındaki önemini anlattı. Oturum kapsamında "Köse – Bir Yörük Tesellisi" adlı kısa film de izleyicilerle buluşturuldu.

İkinci oturum: Çocuk–aksaçlı ilişkileri

Çalıştayın ikinci oturumu, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bakır'ın başkanlığında yapıldı. Dr. Bakır, "Yörüklerde Aksaçlı–Çocuk İlişkilerinin Mekân Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı sunumunu sundu. Aynı oturumda Mimar Dr. Mukaddes Çırak Yılmaz "Çocuk ve Aksaçlı Arasındaki Bağı Güçlendirici Mevcut Uygulamalar", Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nden Dr. Mehmet Tolga Bakırtaş "Kıl Çadırdan Gökyüzüne: Obanın Küçük Mirasçıları ve Sözlü Gelenek" ve Sedat Çolak "Geleneksel Yörük Oyunları" başlıklı sunumlarla çalıştaya katkıda bulundu.

Serbest kürsü ve kapanış

Son bölümde Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatih Uslu'nun yönettiği "Yörük Beyleri Serbest Kürsüsü" gerçekleştirildi. Yörük beyleri kürsüde söz alırken, oturum soru–cevap ile devam etti. Çalıştay, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın konuşmacılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Sergiler

Etkinlik kapsamında Rabia Tokat'ın "Toprağın Hafızası: Keçilerin İzinde" adlı seramik sergisi ile Mustafa Gümüş'ün Yörük kültürünü konu alan fotoğraf sergisi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gün boyu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergileri ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, katılımcılarla birlikte eserleri inceledi.

