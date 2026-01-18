8. Yörük Çalıştayı Muratpaşa’da tamamlandı

Muratpaşa'da gerçekleştirilen 8. Yörük Çalıştayı, "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" temasıyla kültürel aktarım, çocuk-aksaçlı ilişkileri ve sergileri gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:15
8. Yörük Çalıştayı Muratpaşa’da tamamlandı

8. Yörük Çalıştayı Muratpaşa’da tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi tarafından Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Yörük Çalıştayı, "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" teması etrafında akademisyenler, belgeselciler ve Yörük temsilcilerini bir araya getirerek sözlü kültürden mekân analizlerine uzanan zengin oturumlarla sona erdi.

Birinci oturum: Sözlü kültür ve yaşlılık

Oturum, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Tokun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tok, "Oğuz Kültür Dünyasında Aksaçlılar" başlıklı sunumuyla katkı sundu. Ardından Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Orhan Baldane "Dil ve Kültür Taşıyıcısı Olarak Türk Dünyasında Aksaçlılar", Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan "Göçebelik, Yörükler ve Yaşlılık" başlıklı sunumlarıyla yer aldı. Biyomühendis, belgeselci ve yazar Hüseyin Çağlar İnce ise "Aksaçlılardan Çocuğa: Yörük Masallarının Hafızası" başlıklı sunumunda Yörük masallarının kuşaklar arası aktarımındaki önemini anlattı. Oturum kapsamında "Köse – Bir Yörük Tesellisi" adlı kısa film de izleyicilerle buluşturuldu.

İkinci oturum: Çocuk–aksaçlı ilişkileri

Çalıştayın ikinci oturumu, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bakır'ın başkanlığında yapıldı. Dr. Bakır, "Yörüklerde Aksaçlı–Çocuk İlişkilerinin Mekân Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı sunumunu sundu. Aynı oturumda Mimar Dr. Mukaddes Çırak Yılmaz "Çocuk ve Aksaçlı Arasındaki Bağı Güçlendirici Mevcut Uygulamalar", Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nden Dr. Mehmet Tolga Bakırtaş "Kıl Çadırdan Gökyüzüne: Obanın Küçük Mirasçıları ve Sözlü Gelenek" ve Sedat Çolak "Geleneksel Yörük Oyunları" başlıklı sunumlarla çalıştaya katkıda bulundu.

Serbest kürsü ve kapanış

Son bölümde Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatih Uslu'nun yönettiği "Yörük Beyleri Serbest Kürsüsü" gerçekleştirildi. Yörük beyleri kürsüde söz alırken, oturum soru–cevap ile devam etti. Çalıştay, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın konuşmacılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Sergiler

Etkinlik kapsamında Rabia Tokat'ın "Toprağın Hafızası: Keçilerin İzinde" adlı seramik sergisi ile Mustafa Gümüş'ün Yörük kültürünü konu alan fotoğraf sergisi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gün boyu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergileri ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, katılımcılarla birlikte eserleri inceledi.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL “YÖRÜKLERDE ÇOCUKLAR VE AKSAÇLILAR” TEMASIYLA DÜZENLEDİĞİ 8. YÖRÜK...

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL “YÖRÜKLERDE ÇOCUKLAR VE AKSAÇLILAR” TEMASIYLA DÜZENLEDİĞİ 8. YÖRÜK ÇALIŞTAYI, AKADEMİSYENLERDEN BELGESELCİLERE BİRÇOK İSMİ BİR ARAYA GETİREREK SÖZLÜ KÜLTÜRDEN MEKÂN ANALİZLERİNE UZANAN GENİŞ BİR YELPAZEDE OTURUMLARLA SONA ERDİ.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL “YÖRÜKLERDE ÇOCUKLAR VE AKSAÇLILAR” TEMASIYLA DÜZENLEDİĞİ 8. YÖRÜK...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sur'da 'Kürt Kahvesi'ne Yoğun İlgi
2
Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli
3
Ardahan'da Kayak Sezonu Açıldı: Vali Çiçekli Yaalnızçam'a Davet Etti
4
Osmangazi'de 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' — Kemal Karadayı ile felsefe buluşması
5
Engelli Oyunculardan Büyük Başarı: 'Miras Değil Mübarek' İkinci Gösterimi
6
Osmangazi'de Felsefe: Kemal Karadayı ile 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı'
7
8. Yörük Çalıştayı Muratpaşa’da tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları