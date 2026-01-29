Vali Ziya Polat'tan 'Veliaht' dizisi setine ziyaret
Gazi Kars Tren Garı'nda çekimler yerinde incelendi
Kars Valisi Ziya Polat, çekimleri ilimizde devam eden "Veliaht" dizisi setini ziyaret etti.
Vali Polat, setteki incelemeleri sırasında oyuncu Ercan Kesal ile bir süre sohbet etti ve prodüksiyon ekibiyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Çekimlerin sürdüğü Gazi Kars Tren Garında yapılan çalışmaları yerinde gören Vali Polat, dizi ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Polat, oyuncu ve set çalışanlarına kolaylık temennisinde bulunarak, projenin Kars'ın tanıtımına katkı sağlamasını diledi.
Ziyaret, ekiple çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
VALİ ZİYA POLAT’TAN “VELİAHT” DİZİSİ SETİNE ZİYARET(KARS-İHA)