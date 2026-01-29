Vali Ziya Polat'tan 'Veliaht' Dizisi Setine Ziyaret

Vali Ziya Polat, Kars'ta devam eden 'Veliaht' dizisi setini ziyaret ederek Ercan Kesal ile sohbet etti ve çekimleri Gazi Kars Tren Garı'nda inceledi.