Kadir Tatık, 29 Ocak’ta DİTİB Tuttlingen’de Tavaslı Gurbetçilerle Buluşuyor

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 29 Ocak Perşembe saat 19.15'te DİTİB Tuttlingen Yeni Camii'de Tavaslı gurbetçilerle tanışma ve kaynaşma programı düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:28
Kadir Tatık, 29 Ocak’ta DİTİB Tuttlingen’de Tavaslı Gurbetçilerle Buluşuyor

Kadir Tatık, 29 Ocak’ta DİTİB Tuttlingen’de Tavaslı gurbetçilerle buluşuyor

Almanya ziyaretleri sürüyor

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Almanya’daki ziyaretleri kapsamında gurbetçi hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Tatık, 29 Ocak Perşembe akşamı saat 19.15'te DİTİB Tuttlingen Yeni Camii'nde düzenlenecek tanışma ve kaynaşma programıyla tüm hemşehrileriyle buluşacak.

Etkinliği sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Başkan Tatık, Almanya’daki ziyaretler kapsamında gurbetçi hemşehrilerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi ve programa tüm vatandaşları davet etti.

Aynı akşam hemşehrileriyle birlikte yatsı namazını da DİTİB Tuttlingen Yeni Camii'de eda edeceklerini belirten Tatık, bu anlamlı buluşmanın gönül bağlarını daha da güçlendireceğini vurguladı.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, ALMANYA’DAKİ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA GURBETÇİ HEMŞEHRİLERİYLE...

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, ALMANYA’DAKİ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA GURBETÇİ HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR. BAŞKAN TATIK, 29 OCAK PERŞEMBE AKŞAMI DİTİB TUTTLİNGEN YENİ CAMİİ’NDE TANIŞMA VE KAYNAŞMA PROGRAMI DÜZENLEYECEK.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Barış Manço Kozan'da 'Gülpembe' ile anıldı
2
Osmangazi'de Minik Arkeologlar: Minik Eller Arkeoloji Atölyesi'nde Tarihi Keşif
3
Atakum ve Bari 'Kardeş Şehir' İş Birliği Gelişiyor
4
Bakan Ersoy Kızılelma'nın Kardan Kız Kulesi Kahramanlarını İstanbul'da Ağırladı
5
Aydınlı Doğaseverler Milas'ta İkiz (Eski) Türbe ve Labranda'yı Keşfetti
6
Safranbolu'da 222 Yıllık Rauf Beyler Evi'ne Restorasyon Ödülü
7
Kadir Tatık, 29 Ocak’ta DİTİB Tuttlingen’de Tavaslı Gurbetçilerle Buluşuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları