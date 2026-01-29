Kadir Tatık, 29 Ocak’ta DİTİB Tuttlingen’de Tavaslı gurbetçilerle buluşuyor

Almanya ziyaretleri sürüyor

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Almanya’daki ziyaretleri kapsamında gurbetçi hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Tatık, 29 Ocak Perşembe akşamı saat 19.15'te DİTİB Tuttlingen Yeni Camii'nde düzenlenecek tanışma ve kaynaşma programıyla tüm hemşehrileriyle buluşacak.

Etkinliği sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Başkan Tatık, Almanya’daki ziyaretler kapsamında gurbetçi hemşehrilerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi ve programa tüm vatandaşları davet etti.

Aynı akşam hemşehrileriyle birlikte yatsı namazını da DİTİB Tuttlingen Yeni Camii'de eda edeceklerini belirten Tatık, bu anlamlı buluşmanın gönül bağlarını daha da güçlendireceğini vurguladı.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, ALMANYA’DAKİ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA GURBETÇİ HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR. BAŞKAN TATIK, 29 OCAK PERŞEMBE AKŞAMI DİTİB TUTTLİNGEN YENİ CAMİİ’NDE TANIŞMA VE KAYNAŞMA PROGRAMI DÜZENLEYECEK.